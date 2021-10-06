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Структура Фридмана может купить производителя сырков «Б.Ю. Александров»

Ведомости

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана А1 направило предложение о выкупе активов совладельцам ГК «Ростагроэкспорт» (производитель сырков «Б.Ю. Александров»), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя А1. Совладельцы компании находятся в состоянии корпоративного спора после смерти одного из основателей Бориса Александрова.

«Ростагроэкспорт» был основан в 1995 г. Александровым, Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым. Компания владеет тремя заводами в Московской области, Саратове и Калининграде. Ежедневно предприятия перерабатывают 800 т молока. «Б.Ю. Александров» — самый известный бренд группы. По оценке «Союзмолока», выручка группы в 2020 г. выросла на 16% до 10,9 млрд руб.

В А1 рассказали, что направили оферту наследникам Александрова Ольге, Екатерине, Константину Александровым и Наталье Кокоте, Юрию Изачику и пяти управленцам. Каждому из них предложили выкупить их доли и права за разные суммы. Собеседник издания отметил, что весь «Ростагроэкспорт» оценивается в $50 млн (3,62 млрд руб.).

Источник, знакомый с компанией, сообщил, что сейчас группой руководит дочь Бориса Александрова Екатерина, которой он незадолго до смерти передал товарные знаки «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров». Источник, близкий к одной из сторон, рассказал, что у Александрова не было доли в бизнесе, владельцем основной компании – ООО «Ростагрокомплекс» — был Юрий Изачик. Летом 2021 г. менеджеры компании предложили ему поделить бизнес, чтобы ключевые руководители получили по 17%. По данным источника, Изачик согласился, но затем принял меры по возвращению долей, однако ему не удалось этого сделать.

По данным ЕГРЮЛ на 16 сентября, по 17% «Ростагрокомплекса» принадлежали Сергею Бабаченко, Валентине Кшенниковой, Галине Марковой, Марине Резниковой и Нелли Храпуновой. Доля Изачика составила 15%. Собеседник издания сообщил, что Бабаченко отказался от своей доли в пользу Изачика.

Управляющий партнер А1 Андрей Елинсон сообщил изданию, что целью предложения является вывод группы из кризиса и разрешение спора в интересах всех сторон. В «Ростагроэкспорте» не стали комментировать ситуацию, связаться с учредителями и менеджерами не удалось. Источник издания отметил, что не все наследники готовы выйти из бизнеса, поэтому шансов на принятие предложения А1 мало.

Ранее по теме: Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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