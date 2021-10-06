Структура Фридмана может купить производителя сырков «Б.Ю. Александров»

Источник, знакомый с компанией, сообщил, что сейчас группой руководит дочь Бориса Александрова Екатерина, которой он незадолго до смерти передал товарные знаки «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров». Источник, близкий к одной из сторон, рассказал, что у Александрова не было доли в бизнесе, владельцем основной компании – ООО «Ростагрокомплекс» — был Юрий Изачик. Летом 2021 г. менеджеры компании предложили ему поделить бизнес, чтобы ключевые руководители получили по 17%. По данным источника, Изачик согласился, но затем принял меры по возвращению долей, однако ему не удалось этого сделать.