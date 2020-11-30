Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров

Александров окончил Первый Московский мединститут и около 20 лет проработал терапевтом. В 1995 г. совместно с врачами Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым основал компанию «Ростагроэкспорт, на следующий год запустил производство продукции под собственным брендом, в частности — глазированных сырков. За свои заслуги трижды был лауреатом премии «Предприниматель года» — в 2004, 2006, 2007 гг.