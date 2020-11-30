Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров
Умер президент группы компаний «Ростагроэкспорт», создатель бренда «Б. Ю. Александров» Борис Александров, сообщается на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли. Бизнесмену было 73 года.
«Стало известно, что скончался известный бизнесмен, создатель бренда, президент группы компаний «Ростагрокомплекс» — Борис Юрьевич Александров. Руководство и коллектив союза, молочная отрасль, выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Юрьевича Александрова родным, близким и коллективу покойного», — говорится в сообщении.
В союзе не назвали причину смерти бизнесмена. По данным Telegram-канала Mash, 23 ноября бизнесмена госпитализировали с коронавирусом и подключили к ИВЛ в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, он умер. Информацию о госпитализации с коронавирусом Forbes подтвердил представитель бизнесмена.
Александров окончил Первый Московский мединститут и около 20 лет проработал терапевтом. В 1995 г. совместно с врачами Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым основал компанию «Ростагроэкспорт, на следующий год запустил производство продукции под собственным брендом, в частности — глазированных сырков. За свои заслуги трижды был лауреатом премии «Предприниматель года» — в 2004, 2006, 2007 гг.
Самым известным брендом бизнесмена стали глазированные сырки «Б.Ю. Александров». Кроме того, с 2000 г. группа выпускает плавленые сыры под марками «Дружба», «Янтарь», «Коралл» и «Шоколадный».