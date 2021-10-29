S7 Airlines сообщила о расширении полетной программы в Таиланд в декабре

S7 Airlines расширяет полетную программу из российских городов в Таиланд в декабре, сообщила пресс-служба компании. Так, с 20 декабря начнутся полеты в Бангкок из Иркутска и Владивостока, с 18 декабря — из Новосибирска, с 19 декабря — из Красноярска, с 17 декабря — из Хабаровска.