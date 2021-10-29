S7 Airlines сообщила о расширении полетной программы в Таиланд в декабре
S7 Airlines расширяет полетную программу из российских городов в Таиланд в декабре, сообщила пресс-служба компании. Так, с 20 декабря начнутся полеты в Бангкок из Иркутска и Владивостока, с 18 декабря — из Новосибирска, с 19 декабря — из Красноярска, с 17 декабря — из Хабаровска.
«По маршруту Хабаровск — Бангкок улететь можно уже 17 декабря: “туда” по пятницам, “обратно” — по субботам», — говорится в сообщении. Обратные рейсы из Бангкока в Иркутск и Владивосток ожидаются по понедельникам, в Новосибирск — по воскресеньям, в Красноярск — по субботам.
Ранее авиакомпания сообщила о запуске рейсов на Пхукет из российских городов. Рейсы планируются с 11 ноября из Иркутска, с 13 ноября — из Новосибирска, с 15 ноября — из Владивостока.
27 августа власти Таиланда разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», а также препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.