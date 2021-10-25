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S7 Airlines запускает рейсы из городов России в Таиланд

Ведомости

S7 Airlines сообщила о запуске рейсов в Таиланд из российских городов. С 11 ноября начнутся полеты из Иркутска, с 13 ноября — из Новосибирска, с 15 ноября — из Владивостока.

«Уже 11 ноября запускаем еженедельные рейсы по четвергам из Иркутска на Пхукет. Рейсы из Новосибирска на Пхукет стартуют 13 ноября и будут выполняться раз в неделю по субботам. Жители Владивостока могут улететь на Пхукет каждый понедельник, начиная с 15 ноября», — говорится в сообщении компании.

Ранее премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча сообщил, что Таиланд начнет с 1 ноября впускать в страну без карантина полностью вакцинированных граждан из 46 государств.

27 августа власти Таиланда разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», а также препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm. 

Ранее по теме: Россия после ноябрьских выходных снимет ограничения на полеты в 13 стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных