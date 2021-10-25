S7 Airlines запускает рейсы из городов России в Таиланд

«Уже 11 ноября запускаем еженедельные рейсы по четвергам из Иркутска на Пхукет. Рейсы из Новосибирска на Пхукет стартуют 13 ноября и будут выполняться раз в неделю по субботам. Жители Владивостока могут улететь на Пхукет каждый понедельник, начиная с 15 ноября», — говорится в сообщении компании.