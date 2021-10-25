S7 Airlines запускает рейсы из городов России в Таиланд
S7 Airlines сообщила о запуске рейсов в Таиланд из российских городов. С 11 ноября начнутся полеты из Иркутска, с 13 ноября — из Новосибирска, с 15 ноября — из Владивостока.
«Уже 11 ноября запускаем еженедельные рейсы по четвергам из Иркутска на Пхукет. Рейсы из Новосибирска на Пхукет стартуют 13 ноября и будут выполняться раз в неделю по субботам. Жители Владивостока могут улететь на Пхукет каждый понедельник, начиная с 15 ноября», — говорится в сообщении компании.
Ранее премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча сообщил, что Таиланд начнет с 1 ноября впускать в страну без карантина полностью вакцинированных граждан из 46 государств.
27 августа власти Таиланда разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», а также препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.