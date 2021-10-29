«Бургер Кинг» обратился к ФАС из-за запрета на рекламу фастфуда в Telegram
Сеть заведений быстрого питания «Бургер Кинг» пожаловалась в ФАС России из-за запрета на рекламу фастфуда в мессенджере Telegram, ведомство зарегистрировало жалобу, сообщила пресс-служба компании.
«ФАС зарегистрировала жалобу "Бургер Кинг Россия" на неправомерные действия Telegram», — сообщили в компании.
Компания пожаловалась в ФАС сразу после того, как в конце октября основатель Telegram Павел Дуров объявил о запрете рекламы быстрого питания на своей новой платформе. «Бургер Кинг» обвинила Telegram в игнорировании прав и реальных интересов потребителей.
Ранее Telegram анонсировал первую официальную платформу для размещения рекламы в мессенджере. В нем, помимо запрета на продвижение быстрого питания, будет действовать запрет на рекламу психоактивных веществ, инструкций по изготовлению лекарств, алкогольных напитков и табачных изделий.