«Бургер Кинг» обратился к ФАС из-за запрета на рекламу фастфуда в Telegram

Компания пожаловалась в ФАС сразу после того, как в конце октября основатель Telegram Павел Дуров объявил о запрете рекламы быстрого питания на своей новой платформе. «Бургер Кинг» обвинила Telegram в игнорировании прав и реальных интересов потребителей.