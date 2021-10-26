Дуров раскрыл детали официальной рекламы в Telegram

При этом 1 млн евро — это депозит, который не вернется, если рекламодатель не потратит 10 млн евро за последние 12 месяцев. Реклама будет проходить модерацию, говорится в сообщении Telegram. Будут запрещены кликбейт и нереалистичные обещания, отсылки к личности и предпочтениям, азартные игры, наркотики, табак и алкоголь, оружие, спам и другое.