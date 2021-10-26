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Дуров раскрыл детали официальной рекламы в Telegram

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил скорый запуск рекламных сообщений в мессенджере. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис. 

«Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram», — говорится в сообщении.

Оплата происходит за количество показов. Минимальная цена за тысячу показов составляет 2 евро, минимальный бюджет для запуска рекламной кампании — 2 млн евро, уточняется в руководстве к использованию платформы.

При этом 1 млн евро — это депозит, который не вернется, если рекламодатель не потратит 10 млн евро за последние 12 месяцев. Реклама будет проходить модерацию, говорится в сообщении Telegram. Будут запрещены кликбейт и нереалистичные обещания, отсылки к личности и предпочтениям, азартные игры, наркотики, табак и алкоголь, оружие, спам и другое.

Для показа рекламы не будут использованы личные данные, утверждает Дуров. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, подчеркнул основатель мессенджера. 

Рекламные сообщения «будут ненавязчивыми».  «В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале», — отметил Дуров. 

По данным АКАР, рынок интернет-рекламы составляет более 50% всего рекламного рынка. По итогам 2020 г. объем интернет-рекламы составлял около 253 млрд руб., тогда как реклама во всех средах распространения в этом же году составила свыше 470 млрд руб.

Ранее по теме: Telegram начал тестировать рекламные сообщения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных