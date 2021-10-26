Дуров раскрыл детали официальной рекламы в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил скорый запуск рекламных сообщений в мессенджере. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.
«Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram», — говорится в сообщении.
Оплата происходит за количество показов. Минимальная цена за тысячу показов составляет 2 евро, минимальный бюджет для запуска рекламной кампании — 2 млн евро, уточняется в руководстве к использованию платформы.
При этом 1 млн евро — это депозит, который не вернется, если рекламодатель не потратит 10 млн евро за последние 12 месяцев. Реклама будет проходить модерацию, говорится в сообщении Telegram. Будут запрещены кликбейт и нереалистичные обещания, отсылки к личности и предпочтениям, азартные игры, наркотики, табак и алкоголь, оружие, спам и другое.
Для показа рекламы не будут использованы личные данные, утверждает Дуров. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, подчеркнул основатель мессенджера.
Рекламные сообщения «будут ненавязчивыми». «В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале», — отметил Дуров.
По данным АКАР, рынок интернет-рекламы составляет более 50% всего рекламного рынка. По итогам 2020 г. объем интернет-рекламы составлял около 253 млрд руб., тогда как реклама во всех средах распространения в этом же году составила свыше 470 млрд руб.