Telegram начал тестировать рекламные сообщения

Отмечается, что интернет-реклама больше не должна быть синонимом нарушения конфиденциальности пользователей. «В отличие от других приложений, Telegram никогда не использует ваши личные данные для таргетинга рекламы. Рекламные сообщения в Telegram основаны исключительно на тематике публичных каналов, в которых они показаны. Это означает, что никакие пользовательские данные не добываются и не анализируются для отображения рекламы, и каждый пользователь, просматривающий канал в Telegram, видит одни и те же рекламные сообщения», — говорится в тексте платформы.