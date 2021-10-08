Telegram начал тестировать рекламные сообщения
Telegram тестирует функцию спонсируемых сообщений, сообщается на официальной платформе мессенджера.
«Рекламные сообщения в настоящее время находятся в тестовом режиме. Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные расходы, мы начнем делиться доходами от рекламы с владельцами общественных каналов, в которых отображаются спонсируемые сообщения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что интернет-реклама больше не должна быть синонимом нарушения конфиденциальности пользователей. «В отличие от других приложений, Telegram никогда не использует ваши личные данные для таргетинга рекламы. Рекламные сообщения в Telegram основаны исключительно на тематике публичных каналов, в которых они показаны. Это означает, что никакие пользовательские данные не добываются и не анализируются для отображения рекламы, и каждый пользователь, просматривающий канал в Telegram, видит одни и те же рекламные сообщения», — говорится в тексте платформы.
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров объявил, что в мессенджере Telegram с 2021 г. появятся платные функции. Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за увеличения числа пользователей сервиса. Он отмечал, что реклама в Telegram появится только в крупных каналах, а не приватных чатах, при этом она будет контекстной, а не таргетированной.