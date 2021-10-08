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Telegram начал тестировать рекламные сообщения

Ведомости

Telegram тестирует функцию спонсируемых сообщений, сообщается на официальной платформе мессенджера.

«Рекламные сообщения в настоящее время находятся в тестовом режиме. Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные расходы, мы начнем делиться доходами от рекламы с владельцами общественных каналов, в которых отображаются спонсируемые сообщения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что интернет-реклама больше не должна быть синонимом нарушения конфиденциальности пользователей. «В отличие от других приложений, Telegram никогда не использует ваши личные данные для таргетинга рекламы. Рекламные сообщения в Telegram основаны исключительно на тематике публичных каналов, в которых они показаны. Это означает, что никакие пользовательские данные не добываются и не анализируются для отображения рекламы, и каждый пользователь, просматривающий канал в Telegram, видит одни и те же рекламные сообщения», — говорится в тексте платформы.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров объявил, что в мессенджере Telegram с 2021 г. появятся платные функции. Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за увеличения числа пользователей сервиса. Он отмечал, что реклама в Telegram появится только в крупных каналах, а не приватных чатах, при этом она будет контекстной, а не таргетированной.

Ранее по теме: Дуров рассказал о новом механизме рекламы в Telegram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных