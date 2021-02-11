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Дуров рассказал о новом механизме рекламы в Telegram

Ведомости

Реклама в Telegram появиться только в крупных каналах, а не приватных чатах, при этом она будет контекстной, а не таргетированной, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в Telegram-канале.

«В чатах Telegram не будет рекламы. Пользователи, которые пользуются Telegram как приложением для обмена сообщениями, а не как социальной сетью, никогда не увидят рекламу», — написал Дуров.

Он отметил, что Telegram не будет собирать данные пользователей для таргетированной рекламы. По его словам, она будет контекстной, основанной на тематике канала, в котором будет появляться.

Дуров также пояснил, что по сути речь идет об оптимизации рекламы, которая уже существует, так как создатели контента в Telegram продают рекламные сообщения на своих каналах. При этом, по словам, Дурова, это «хаотичный рынок с множеством сторонних рекламных сетей».

Ранее Дуров объявил, что в мессенджере Telegram с 2021 г. появятся платные функции. Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за увеличения пользователей сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных