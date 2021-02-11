Дуров рассказал о новом механизме рекламы в Telegram

Дуров также пояснил, что по сути речь идет об оптимизации рекламы, которая уже существует, так как создатели контента в Telegram продают рекламные сообщения на своих каналах. При этом, по словам, Дурова, это «хаотичный рынок с множеством сторонних рекламных сетей».