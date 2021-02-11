Дуров рассказал о новом механизме рекламы в Telegram
Реклама в Telegram появиться только в крупных каналах, а не приватных чатах, при этом она будет контекстной, а не таргетированной, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в Telegram-канале.
«В чатах Telegram не будет рекламы. Пользователи, которые пользуются Telegram как приложением для обмена сообщениями, а не как социальной сетью, никогда не увидят рекламу», — написал Дуров.
Он отметил, что Telegram не будет собирать данные пользователей для таргетированной рекламы. По его словам, она будет контекстной, основанной на тематике канала, в котором будет появляться.
Дуров также пояснил, что по сути речь идет об оптимизации рекламы, которая уже существует, так как создатели контента в Telegram продают рекламные сообщения на своих каналах. При этом, по словам, Дурова, это «хаотичный рынок с множеством сторонних рекламных сетей».
Ранее Дуров объявил, что в мессенджере Telegram с 2021 г. появятся платные функции. Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за увеличения пользователей сервиса.