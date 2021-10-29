Минэкономразвития объяснило отказ от поставок энергетического угля на Украину

29 октября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что Россия с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля на Украину. По словам депутата, речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный). Дефицит угля на Украине наблюдается с начала года, осенью ситуация ухудшилась на фоне рекордного роста цен на энергоносители. По данным Укрэнерго на 25 октября, общие запасы угля на ТЭС в стране за неделю снизились на 6,5% до 583 400 т.