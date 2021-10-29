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Минэкономразвития объяснило отказ от поставок энергетического угля на Украину

Ведомости

Решение о прекращении поставок энергетического угля на Украину связано с растущим спросом внутри страны, сообщили «Ведомостям» в Минэкономразвития.

«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — говорится в сообщении ведомства.

При этом Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля и станет экспортером более половины поставок всего угля, который закупает Киев.

«В ноябре с учетом продолжающихся поставок иных марок угля российские поставщики поставят более половины всех углей, поставляемых на Украину. На протяжении последних лет, несмотря на политическую обстановку, Россия оставалась основным поставщиком угля на промышленные и энергетические предприятия Украины», — отметили в Минэкономразвития.

В ведомстве подчеркнули, что доля российских поставщиков в экспорте угля на Украину даже увеличилась до 68%. В натуральном выражении объем поставок угля вырос с 9,5 млн т в 2019 г. 10,3 млн за 9 месяцев 2021 г.

29 октября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что Россия с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля на Украину. По словам депутата, речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный). Дефицит угля на Украине наблюдается с начала года, осенью ситуация ухудшилась на фоне рекордного роста цен на энергоносители. По данным Укрэнерго на 25 октября, общие запасы угля на ТЭС в стране за неделю снизились на 6,5% до 583 400 т.

Ранее по теме: В Киеве рассказали об остановке поставок энергетического угля из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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