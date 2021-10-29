В Киеве рассказали об остановке поставок энергетического угля из России

Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный), утверждает депутат. Такой уголь завозили на территорию Украины компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ). При этом поставки коксующегося угля не будут затронуты, написал Герус в своем Telegram-канале со ссылкой на участников рынка.