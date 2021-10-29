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В Киеве рассказали об остановке поставок энергетического угля из России

Ведомости

Россия с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля на Украину, заявил в пятницу, 29 октября, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный), утверждает депутат. Такой уголь завозили на территорию Украины компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ). При этом поставки коксующегося угля не будут затронуты, написал Герус в своем Telegram-канале со ссылкой на участников рынка.

Россия — крупнейший импортер угля для Украины, которая также закупает его в США, Польше и Казахстане. В первом полугодии текущего года доля поставок российского угля в общем объеме импорта на этом рынке составила 66,3%.

Дефицит угля в стране наблюдается с начала года, осенью ситуация ухудшилась на фоне рекордного роста цен на энергоносители. По данным Укрэнерго на 25 октября, общие запасы угля на ТЭС в стране за неделю снизились на 6,5%, до 583,4 тыс. т.

Накануне стало известно, что восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из РФ в ноябре. Таким образом, Украина решила возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии и России — с конца мая по конец октября на него действует запрет.

Ранее по теме: Минэнерго Украины заявило о низком уровне запасов угля на электростанциях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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