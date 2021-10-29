В Киеве рассказали об остановке поставок энергетического угля из России
Россия с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля на Украину, заявил в пятницу, 29 октября, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный), утверждает депутат. Такой уголь завозили на территорию Украины компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ). При этом поставки коксующегося угля не будут затронуты, написал Герус в своем Telegram-канале со ссылкой на участников рынка.
Россия — крупнейший импортер угля для Украины, которая также закупает его в США, Польше и Казахстане. В первом полугодии текущего года доля поставок российского угля в общем объеме импорта на этом рынке составила 66,3%.
Дефицит угля в стране наблюдается с начала года, осенью ситуация ухудшилась на фоне рекордного роста цен на энергоносители. По данным Укрэнерго на 25 октября, общие запасы угля на ТЭС в стране за неделю снизились на 6,5%, до 583,4 тыс. т.
Накануне стало известно, что восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из РФ в ноябре. Таким образом, Украина решила возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии и России — с конца мая по конец октября на него действует запрет.