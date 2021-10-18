Минэнерго Украины заявило о низком уровне запасов угля на электростанциях
Запасов угля на украинских тепловых электростанциях государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» хватит не более чем на две недели, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго страны.
«На складах Змеевской ТЭС находится 9400 т газового угля, чего хватит на пять дней работы станции, на складах Углегорской ТЭС находится 16 700 т газового угля, чего хватит на шесть дней работы станции», — говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь, запасы газового угля на складах Трипольской ТЭС составляют 29 800 т. Этот объем рассчитан на 14 дней работы станции, отмечает украинское ведомство. На складах Приднепровской и Ладыженской ТЭС энергохолдинга ДТЭК запасенного угля хватит на 21 день работы, а на Бурштынской электростанции — на шесть дней.
Ранее замминистра энергетики Украины Максим Немчинов отметил отсутствие достаточного количества угля на Украине для прохождения отопительного сезона, но ведомство рассчитывает на уже подписанные контракты и новые поставки. «Ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть», — отметил Немчинов.