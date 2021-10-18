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Минэнерго Украины заявило о низком уровне запасов угля на электростанциях

Ведомости

Запасов угля на украинских тепловых электростанциях государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» хватит не более чем на две недели, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго страны.

«На складах Змеевской ТЭС находится 9400 т газового угля, чего хватит на пять дней работы станции, на складах Углегорской ТЭС находится 16 700 т газового угля, чего хватит на шесть дней работы станции», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, запасы газового угля на складах Трипольской ТЭС составляют 29 800 т. Этот объем рассчитан на 14 дней работы станции, отмечает украинское ведомство. На складах Приднепровской и Ладыженской ТЭС энергохолдинга ДТЭК запасенного угля хватит на 21 день работы, а на Бурштынской электростанции — на шесть дней.

Ранее замминистра энергетики Украины Максим Немчинов отметил отсутствие достаточного количества угля на Украине для прохождения отопительного сезона, но ведомство рассчитывает на уже подписанные контракты и новые поставки. «Ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть», — отметил Немчинов.

Ранее по теме: Цена на энергетический уголь в Европе обновила исторический максимум

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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