Минэнерго Украины заявило о низком уровне запасов угля на электростанциях

Ранее замминистра энергетики Украины Максим Немчинов отметил отсутствие достаточного количества угля на Украине для прохождения отопительного сезона, но ведомство рассчитывает на уже подписанные контракты и новые поставки. «Ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть», — отметил Немчинов.