Цена на энергетический уголь в Европе обновила исторический максимум

По данным агентства, 5 октября цена на этот вид топлива выросла на $40 за тонну (cif Амстердам — Роттердам — Антверпен). За прошедшую неделю цена на уголь в Европе выросла на 16,5% до $232,20 за тонну. Тогда же был побит предыдущий исторический рекорд, державшийся с июля 2008 г.