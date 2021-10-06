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Цена на энергетический уголь в Европе обновила исторический максимум

Ведомости

Цена на энергетический уголь в Европе установила новый рекорд и преодолела отметку в $300 за тонну, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на международное ценовое агентство Аrgus.

По данным агентства, 5 октября цена на этот вид топлива выросла на $40 за тонну (cif Амстердам — Роттердам — Антверпен). За прошедшую неделю цена на уголь в Европе выросла на 16,5% до $232,20 за тонну. Тогда же был побит предыдущий исторический рекорд, державшийся с июля 2008 г.

Подорожание угля ускорилось в конце сентября на фоне резкого увеличения стоимости природного газа и дефицита предложения на рынке Европы в преддверии отопительного сезона. Как уточняет Argus, основным поставщиком угля в Европу является Россия, однако отечественные компании не могут быстро нарастить экспорт из-за инфраструктурных ограничений и роста внутреннего спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных