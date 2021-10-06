Цена на энергетический уголь в Европе обновила исторический максимум
Цена на энергетический уголь в Европе установила новый рекорд и преодолела отметку в $300 за тонну, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на международное ценовое агентство Аrgus.
По данным агентства, 5 октября цена на этот вид топлива выросла на $40 за тонну (cif Амстердам — Роттердам — Антверпен). За прошедшую неделю цена на уголь в Европе выросла на 16,5% до $232,20 за тонну. Тогда же был побит предыдущий исторический рекорд, державшийся с июля 2008 г.
Подорожание угля ускорилось в конце сентября на фоне резкого увеличения стоимости природного газа и дефицита предложения на рынке Европы в преддверии отопительного сезона. Как уточняет Argus, основным поставщиком угля в Европу является Россия, однако отечественные компании не могут быстро нарастить экспорт из-за инфраструктурных ограничений и роста внутреннего спроса.