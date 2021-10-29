Суд в США утвердил приговор Тинькову по делу о неуплате налогов
Суд Северного округа штата Калифорния приговорил российского бизнесмена Олега Тинькова к году под надзором и штрафу в $100 000 в рамках сделки со следствием, сообщил ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию суда. Год под надзором не предполагает нахождения бизнесмена на территории США.
Тиньков назвал решение суда гуманным и выразил сожаление из-за случившегося. «Последние два года были очень сложными для меня и моей семьи. Поэтому для меня особенно важно, что эта история теперь осталась позади. Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся. Все это время меня всецело поддерживают моя семья и друзья, и я безмерно благодарен за такую важную для меня поддержку», — приводит слова Тинькова его представитель.
Ранее Тиньков заключил мировое соглашение с минюстом США по делу о неуплате налогов. По его условиям, Тиньков должен признать вину и выплатить штраф в размере $506 млн. В сообщении минюста США объясняется, из чего складывается размер штрафа: $240 млн – сумма налоговых потерь США от действий Тинькова в 2013 г., с учетом процентов и штрафов сумма возрастает до $448 млн. У Тинькова также обнаружились налоговые обязательства за другие годы. $506,8 млн штрафа более чем вдвое превышает сумму налогов, от выплаты которых он пытался уклониться, говорится на сайте минюста США.
В начале марта 2020 г. власти США выдали ордер на арест Тинькова, подозревая его в уклонении от уплаты налогов. В ночь на 6 марта минюст США опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена. В тот же день Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. Через месяц Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка». По выдвинутым американской стороной обвинениям ему грозило до шести лет тюрьмы.