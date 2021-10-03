Тиньков отдаст налоговикам США деньги от продажи части своей компании

В Окружном суде Северной Калифорнии 1 октября прошли слушания по делу Олега Тинькова, владельца TCS Group (в нее входят «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и другие активы), его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. На заседании суд раскрыл подробности мирового соглашения между минюстом США и бизнесменом: он выплатит $506,8 млн штрафа. Позже минюст США официально сообщил, что Тиньков проведет год под надзором и дополнительно выплатит еще $250 000 штрафа. Соглашение предусматривает лишение свободы, но реального заключения не будет, говорится в сообщении ведомства: в срок наказания зачтут время, которое бизнесмен отбыл в прошлом году в Лондоне, когда был ограничен в передвижениях.