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Тиньков отдаст налоговикам США деньги от продажи части своей компании

Год назад бизнесмен продал часть бумаг TCS, а также получал с них дивиденды
Екатерина Литова
В ходе заседания Тиньков признал вину в налоговом правонарушении в США, хотя за сутки до этого отрицал свою вину / Сергей Портер / Ведомости

В Окружном суде Северной Калифорнии 1 октября прошли слушания по делу Олега Тинькова, владельца TCS Group (в нее входят «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и другие активы), его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. На заседании суд раскрыл подробности мирового соглашения между минюстом США и бизнесменом: он выплатит $506,8 млн штрафа. Позже минюст США официально сообщил, что Тиньков проведет год под надзором и дополнительно выплатит еще $250 000 штрафа. Соглашение предусматривает лишение свободы, но реального заключения не будет, говорится в сообщении ведомства: в срок наказания зачтут время, которое бизнесмен отбыл в прошлом году в Лондоне, когда был ограничен в передвижениях.

В ходе заседания Тиньков признал вину в налоговом правонарушении в США, хотя за сутки до этого отрицал свою вину. Как пояснил на заседании судья Джон Стивен Тайгар, без признания вины мировое соглашение не будет работать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных