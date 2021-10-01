Олег Тиньков заплатит $506 млн штрафа за урегулирование претензий налоговиков в США

Олег Тиньков заплатит $506 млн штрафа за урегулирование претензий налоговиков в СШАБизнесмен признал вину в рамках сделки со следствием
Основатель и совладелец TCS Group Олег Тиньков признал вину в налоговом правонарушении в США, хотя накануне отрицал свою виновность, передает корреспондент «Ведомостей» со слушания в Окружном суде Северной Калифорнии, которое прошло в режиме видеоконференции.
Признание вины является частью мирового соглашения с минюстом США. Как пояснил на заседании судья, без признания вины мировое соглашение не будет работать. Еще одним условием соглашения является обязанность Тинькова выплатить штраф в размере $506 млн, заявил в ходе судебного заседания представитель обвинения. Штраф должен быть выплачен до вынесения приговора.
Судья отложил решение об утверждении соглашения на 29 октября, так как ему необходимо получить дополнительную информацию о том, не привлекался ли адвокат Тинькова к уголовной ответственности в США. При этом судья добавил, что сам он уверен в отсутствии судимостей у защитника Тинькова. Адвокат бизнесмена Кристофер Морвилло в ходе судебного заседания сказал, что Тиньков может оплатить штраф в течение пяти дней.
«У Олега достаточно собственных средств, чтобы оплатить штраф, ему не потребуется для этого продавать какие-либо активы, включая акции TCS Group», — сообщил «Ведомостям» представитель Тинькова.
В начале марта 2020 г. власти США выдали ордер на арест Тинькова, подозревая его в уклонении от уплаты налогов на $1 млрд. В ночь на 6 марта минюст США опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена. В 2013 г. TCS Group Тинькова провела IPO, в результате которого стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд, сообщал минюст США. Спустя три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США. По закону он должен был заплатить налог с вмененного дохода от продажи активов, рассчитываемый как прибыль, которую гражданин получил бы, если бы продал активы. Хотя на момент отказа от гражданства Олег Тиньков владел акциями TCS стоимостью более $1 млрд, он подал фальшивую налоговую декларацию, считает обвинение, отчитавшись о доходе менее чем в $206 000, а также он подал фальшивую декларацию при экспатриации, в которой указал, что его состояние составляет $300 000.
В тот же день, 6 марта 2020 г., Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. В результате компания потеряла почти четверть стоимости. Спустя месяц после предъявления обвинения — в начале апреля Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка». С тех пор он проходит лечение и перенес несколько операций и курсов лечения. Сам Тиньков сейчас находится в Лондоне, где ранее ожидал суда по вопросу о своей экстрадиции в США, власти которых выдали ордер на его арест. По выдвинутым американской стороной обвинениям ему грозило до шести лет тюрьмы.
О том, что минюст и Тиньков достигли договоренности, стало известно 18 сентября. В документах, направленных в суд, представители Тинькова и минюста США указывали, что отсрочка заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб интересам американского правосудия. Условия договоренностей при этом не раскрывались.