Тиньков лишился контроля в TCS Group после конвертации акций
В TCS Group отметили, что 69 914 043 акций класса В, дающие по десять голосов за бумагу, которые принадлежат связанным с Тиньковым трастам The Rigi Trust и Bernina Trust, были конвертированы в акции класса A, дающие один голос за акцию.
«Решение о конвертации акций... является важной вехой в истории группы, отражающее растущую зрелость компании и ее продолжающееся развитие как публичной компании. Я считаю, что это хорошо для всех! Теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании всех акционеров, и интересы всех акционеров еще более согласованы», — приводятся в сообщении слова Тинькова.
Бизнесмен объяснил продажу пакета акций личными причинами, отметив, что часть средств будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства.
Чистая прибыль TCS Group в III квартале 2020 г. выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,6 млрд руб., говорилось в отчете компании по МСФО. За девять месяцев 2020 г. чистая прибыль компании выросла в годовом выражении на 26,9% — до 31,9 млрд руб.