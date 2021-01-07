Тиньков лишился контроля в TCS Group после конвертации акций

«Решение о конвертации акций... является важной вехой в истории группы, отражающее растущую зрелость компании и ее продолжающееся развитие как публичной компании. Я считаю, что это хорошо для всех! Теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании всех акционеров, и интересы всех акционеров еще более согласованы», — приводятся в сообщении слова Тинькова.