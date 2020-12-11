Тиньков продает акции «Тинькофф банка» на $325 млн
Таким образом, фонд Тинькова планирует получить в ходе SPO $325 млн. После сделки у Rigi Trust останется 35,1% капитала TCS Group, или около 85% голосующих акций. Размещение предполагает lock-up период на 180 дней, в течение которого Тиньков обязался не продавать оставшиеся у его структур акции TCS Group.
Бизнесмен объяснил продажу пакета акций личными причинами. «В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем», — говорится в заявлении Тинькова, которое он передал через пресс-службу банка.
24 ноября председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз продал принадлежащие ему глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group на общую сумму около $14 млн. Хьюз также объяснял продажу акций личными причинами.
Под «урегулированием юридических проблем», вероятно, подразумевается разбирательство американской налоговой, которая обвиняет Тинькова в сокрытии свыше $1 млрд доходов.
В начале марта власти США выдали ордер на арест Тинькова, подозревая его в уклонении от уплаты налогов на $1 млрд. В ночь на 6 марта минюст США опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена. В тот же день Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. В результате компания потеряла почти четверть стоимости ‒ ее капитализация еще в феврале достигала $5 млрд. В начале апреля Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка». С тех пор он проходит лечение и перенес операцию по пересадке костного мозга. Сам Тиньков сейчас находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США.