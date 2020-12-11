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Тиньков продает акции «Тинькофф банка» на $325 млн

Ведомости

Фонд The Rigi Trust Олега Тинькова продает 10,66 млн глобальных депозитарных расписок TCS Group (головная структура Тинькофф банка), которые составляют примерно 5,3% капитала компании, по цене $30,5 за бумагу, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Таким образом, фонд Тинькова планирует получить в ходе SPO $325 млн. После сделки у Rigi Trust останется 35,1% капитала TCS Group, или около 85% голосующих акций. Размещение предполагает lock-up период на 180 дней, в течение которого Тиньков обязался не продавать оставшиеся у его структур акции TCS Group.

Бизнесмен объяснил продажу пакета акций личными причинами. «В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем», — говорится в заявлении Тинькова, которое он передал через пресс-службу банка.

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24 ноября председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз продал принадлежащие ему глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group на общую сумму около $14 млн. Хьюз также объяснял продажу акций личными причинами.

Под «урегулированием юридических проблем», вероятно, подразумевается разбирательство американской налоговой, которая обвиняет Тинькова в сокрытии свыше $1 млрд доходов.

В начале марта власти США выдали ордер на арест Тинькова, подозревая его в уклонении от уплаты налогов на $1 млрд. В ночь на 6 марта минюст США опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена. В тот же день Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. В результате компания потеряла почти четверть стоимости ‒ ее капитализация еще в феврале достигала $5 млрд. В начале апреля Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка». С тех пор он проходит лечение и перенес операцию по пересадке костного мозга. Сам Тиньков сейчас находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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