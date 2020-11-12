Группа «Тинькофф» увеличила прибыль почти на 30%

TCS Group также нарастила активы — на 30 сентября они увеличились на 25,2% с начала года — до 725,6 млрд руб. Объем активов на счетах пользователей увеличился в шесть раз по сравнению с предыдущим годом, а количество клиентов на платформе «Тинькофф инвестиции» превысило 2,4 миллиона. «В то же время уверенный рост наблюдается и у направления "Тинькофф Бизнес": сумма остатков на текущих счетах клиентов из сегмента МСБ по сравнению с прошлым годом увеличилась на 50%», — говорится в релизе компании.