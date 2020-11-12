Группа «Тинькофф» увеличила прибыль почти на 30%Банк вернул докризисный прогноз по росту показателей в 2020 году
Чистая прибыль TCS Group (в нее в том числе входит «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование) в III квартале выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,6 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО. За девять месяцев 2020 г. чистая прибыль компании выросла в годовом выражении на 26,9% — до 31,9 млрд руб.
База клиентов «Тинькофф Банка» превысила 12 млн человек, сообщили в пресс-службе компании, до 2023 г. группа планирует увеличить число клиентов до 20 млн человек.
После публикации МСФО бумаги TCS Group в ходе торгов на Мосбирже подорожали: на максимуме стоимость депозитарных расписок поднималась на 3,8%, до 2366 руб. Однако затем бумаги начали колебаться между ростом и снижением в пределах 1%.
Председатель правления банка Оливер Хьюз отметил, что рост чистой прибыли обусловлен наращиванием клиентской базы «Тинькофф банка», а также «высокими показателями» некредитных бизнес-линий банка. «Их выручка впервые достигла 41% в общей структуре доходов группы», — приводятся слова Хьюза в сообщении компании. Выручка компании за III квартал выросла на 12% в годовом выражении — до 48,8 млрд руб. Хьюз отметил, что группа также оптимистично смотрит на IV квартал 2020 г. По его итогам группа ожидает рост кредитного портфеля после вычета резервов на примерно 10%, а также чистую прибыль в 42 млрд руб. вместо ранее прогнозируемых 30-35 млрд руб.
В I полугодии 2020 г. объем выданных кредитов «Тинькофф банка» снизился впервые за пять лет — до 324,2 млрд руб. По итогам девяти месяцев после вычета резервов кредитный портфель вырос на 5,2% — до 346,3 млрд руб. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле за январь-сентябрь 2020 г. выросла до 11,1% с 9,1%. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов на 30 сентября 2020 г. составило 1,5.
TCS Group также нарастила активы — на 30 сентября они увеличились на 25,2% с начала года — до 725,6 млрд руб. Объем активов на счетах пользователей увеличился в шесть раз по сравнению с предыдущим годом, а количество клиентов на платформе «Тинькофф инвестиции» превысило 2,4 миллиона. «В то же время уверенный рост наблюдается и у направления "Тинькофф Бизнес": сумма остатков на текущих счетах клиентов из сегмента МСБ по сравнению с прошлым годом увеличилась на 50%», — говорится в релизе компании.
В первой половине девяти месяцев рос инвестиционный портфель, во второй половине — уже кредитный портфель. Рост был обеспечен притоком клиентов и их средств на текущие счета. Объем средств на счетах клиентов за 9 месяцев текущего года увеличился на 25% и достиг 513,4 млрд руб.
Объем собственных средств за январь-сентябрь 2020 года вырос на 21% — до 116,5 млрд рублей, несмотря на выплату трех промежуточных дивидендов и благодаря высокой чистой прибыли, отмечает TCS.
За третий квартал TCS Group обещает инвесторам более высокие промежуточные дивиденды. Совет директоров рекомендовал выплатить $0,25 за одну бумагу, дата закрытия реестра — 27 ноября 2020 г. Всего на выплату дивидендов за квартал группа направит $49,8 млн, что равняется около 30% чистой прибыли.
22 сентября «Яндекс» и «Тинькофф банк» сообщили, что ведут переговоры по слиянию. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. Однако 16 октября TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения. В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькофф». При этом Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.
TCS планирует вести свою деятельность самостоятельно, переговоров о продаже бизнеса не ведется, сообщил сегодня журналистам Оливер Хьюз. «Не предвидится сейчас, нет таких разговоров, так что я бы сказал — нет», — (цитата по «Прайм»).