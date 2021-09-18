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Тиньков достиг соглашения с минюстом США по обвинениям в неуплате налогов

Ведомости

Основатель TCS Group Олег Тиньков договорился с американским минюстом об урегулировании налоговых претензий, следует из материалов суда Северного округа штата Калифорния, передает ТАСС.

В документе сообщается о ходатайстве, поданное сторонами на рассмотрение судьи, в котором утверждается, что они «достигли соглашения» по данному делу. Договоренности о признании бизнесменом вины будут представлены, как ожидается, на судебном слушании 1 октября. Как обращает внимание агентство, в электронной базе пока нет документов, подтверждающих одобрение судьей этого прошения.

В начале марта 2020 г. власти США выдали ордер на арест Тинькова, подозревая его в уклонении от уплаты налогов на $1 млрд. В ночь на 6 марта минюст США опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена. В тот же день Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. Через месяц Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка». По выдвинутым американской стороной обвинениям ему грозит до шести лет тюрьмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных