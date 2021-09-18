Тиньков достиг соглашения с минюстом США по обвинениям в неуплате налогов

В начале марта 2020 г. власти США выдали ордер на арест Тинькова, подозревая его в уклонении от уплаты налогов на $1 млрд. В ночь на 6 марта минюст США опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена. В тот же день Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. Через месяц Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка». По выдвинутым американской стороной обвинениям ему грозит до шести лет тюрьмы.