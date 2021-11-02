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Титов попросил Путина расширить меры поддержки бизнеса на крупные сети общепита

Ведомости

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов предложил президенту страны Владимиру Путину распространить программу субсидирования зарплат на крупные организации общественного питания в период их вынужденного закрытия, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

«Новая волна ограничений, связанная с распространением COVID-19, и объявление нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приведут к существенному сокращению выручки предприятий общественного питания», — пояснил в своем письме главе государства Титов. 

Речь идет о единовременных грантах, которые ранее предложил предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) первый вице-премьер России Андрей Белоусов, чтобы поддержать бизнес на фоне действия ограничительных мер. Объем поддержки рассчитывается исходя из численности сотрудников — на каждого предоставляется сумма, равная минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). В 2021 г. он установлен на уровне 12 792 руб. 

Титов пояснил, что сейчас крупные компании общепита, не входящие в реестр МСП, обеспечивают свыше 50 000 рабочих мест и более 40 млрд руб. налоговых отчислений. В то же время введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения ставят их «на грань несостоятельности», ввиду чего необходимо оказать им поддержку и тем самым «избежать рисков массовой потери рабочих мест», указал бизнес-омбудсмен.

Вдобавок Титов предложил распространить на крупные компании общепита иные меры поддержки, которые введет правительство в дальнейшем. Сейчас подобным организациям доступна программа «ФОТ 3.0». Она позволяет получить кредит на сумму, рассчитанную по формуле один МРОТ на одного сотрудника, умноженные на 12 месяцев. При этом на первые шесть месяцев компания освобождается от каких-либо платежей по займу. В течение последующих 12 месяцев ей нужно будет погасить ссуду равными долями. Ставка по кредиту составляет 3% годовых. Условием программы является сохранение численности сотрудников на уровне 90% от изначального.

По мнению омбудсмена, основным критерием предоставления поддержки должно быть падение выручки компании за период новых ограничений более чем на 30% по сравнению с предыдущим кварталом. Ранее Титов попросил Белоусова с тем же условием распространить меры поддержки бизнеса на компании из пострадавших отраслей, которые не входят в реестр МСП. 

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости региональные власти могут продлить данную меру. 

Ранее по теме: Титов попросил власти поддержать не включенные в реестр МСП компании

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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