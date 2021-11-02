Титов попросил Путина расширить меры поддержки бизнеса на крупные сети общепита

Вдобавок Титов предложил распространить на крупные компании общепита иные меры поддержки, которые введет правительство в дальнейшем. Сейчас подобным организациям доступна программа «ФОТ 3.0». Она позволяет получить кредит на сумму, рассчитанную по формуле один МРОТ на одного сотрудника, умноженные на 12 месяцев. При этом на первые шесть месяцев компания освобождается от каких-либо платежей по займу. В течение последующих 12 месяцев ей нужно будет погасить ссуду равными долями. Ставка по кредиту составляет 3% годовых. Условием программы является сохранение численности сотрудников на уровне 90% от изначального.