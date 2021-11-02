Yahoo объявила об уходе из Китая

Окончательный уход Yahoo из Китая — где также заблокированы Google и Facebook — совпал со вступлением в стране в силу закона о защите персональных данных, который ограничивает сбор пользовательских данных технологическими компаниями. Кроме того, по новому закону компании обязываются получить специальное согласие пользователя на передачу его данных за рубеж.