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Бизнес

Yahoo объявила об уходе из Китая

Ведомости

Yahoo объявила о прекращении работы в Китае на фоне ужесточения контроля за интернет-пространством в стране. Это уже вторая американская компания, которая перестала функционировать в КНР за последний месяц.

Все сервисы Yahoo перестали быть доступны для пользователей материковой части Китая в понедельник, 1 ноября. Решение было принято «в связи со все более сложной деловой и правовой обстановкой в Китае», рассказал Associated Press представитель компании.

Популярность поисковой системы Yahoo! — когда-то крупнейшей в мире — значительно снизилась в 2000-е из-за проигранной Google конкуренции, в Китае лидирующим поисковиком стал Baidu. Тем не менее, некоторые сервисы компании, включая новостные статьи на иностранных языках, приложение с прогнозом погоды и версию техноблога Engadget на китайском языке, еще работали в материковой части страны в конце октября.

Основные сервисы в Китае интернет-компания начала сворачивать еще в 2013 г., а в 2015-м закрыла свой центр исследований и разработок в Пекине. В 2010-х годах в стране также была прекращена работа музыкального и почтового сервисов компании.

Окончательный уход Yahoo из Китая — где также заблокированы Google и Facebook — совпал со вступлением в стране в силу закона о защите персональных данных, который ограничивает сбор пользовательских данных технологическими компаниями. Кроме того, по новому закону компании обязываются получить специальное согласие пользователя на передачу его данных за рубеж.

Yahoo последовала примеру деловой соцсети LinkedIn (принадлежит Microsoft), которая объявила о прекращении работы своей китайской версии в середине октября. Вместо нее компания запустит новый сайт поиска работы InJobs, в котором не будет новостной ленты или возможности делиться публикациями и статьями. Свое решение Microsoft объяснила возросшей интернет-цензурой в Китае и завышенными требованиями со стороны местных властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных