Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких лимонов вслед за мандаринами
Ввоз мандаринов одного из турецких производителей в Россию будет временно приостановлен по распоряжению Роспотребнадзора. Об этом 3 ноября сообщили в ведомстве.
Речь идет о производителе «Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi», в лимонах были обнаружены остаточные количества пестицида «хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень, подчеркнули в ведомстве.
Ввоз лимонов приостановлен, «чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения».
С 29 октября Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов одного из турецких производителей в Россию. В импортных фруктах был также обнаружен пестицид «хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимое значение.
Ранее в октябре служба усилила контроль над оборотом 14 видов импортной продукции на основании сигналов систем оповещения об опасных веществах. В список продуктов попали в том числе фундук из Грузии, турецкие лимоны, египетские апельсины, цельная пшеница из Индии, мягкое органическое масло из Бельгии и груши из Китая.