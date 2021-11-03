Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких лимонов вслед за мандаринами

Ранее в октябре служба усилила контроль над оборотом 14 видов импортной продукции на основании сигналов систем оповещения об опасных веществах. В список продуктов попали в том числе фундук из Грузии, турецкие лимоны, египетские апельсины, цельная пшеница из Индии, мягкое органическое масло из Бельгии и груши из Китая.