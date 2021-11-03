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Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких лимонов вслед за мандаринами

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Ввоз мандаринов одного из турецких производителей в Россию будет временно приостановлен по распоряжению Роспотребнадзора. Об этом 3 ноября сообщили в ведомстве. 

Речь идет о производителе «Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi», в лимонах были обнаружены остаточные количества пестицида «хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень, подчеркнули в ведомстве. 

Ввоз лимонов приостановлен, «чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения». 

С 29 октября Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов одного из турецких производителей в Россию. В импортных фруктах был также обнаружен пестицид «хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимое значение.

Ранее в октябре служба усилила контроль над оборотом 14 видов импортной продукции на основании сигналов систем оповещения об опасных веществах. В список продуктов попали в том числе фундук из Грузии, турецкие лимоны, египетские апельсины, цельная пшеница из Индии, мягкое органическое масло из Бельгии и груши из Китая.

Ранее по теме: Роспотребнадзор запретил ввоз турецких мандаринов из-за пестицидов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных