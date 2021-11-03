Правительство временно ограничит экспорт азотных удобрений
Правительство приняло решение ввести временные ограничения на экспорт азотных удобрений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
«Чтобы не допустить дефицита (удобрений. — Ред.) на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничение на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений», — сказал он. Для азотных удобрений будут установлены ограничения на уровне не более 5,9 млн т, а для сложных — не более 5,35 млн т.
«Полномочиями по распределению объемов между экспортерами будет наделено Министерство промышленности и торговли. Эта работа должна вестись совместно с Министерством сельского хозяйства», — сообщил премьер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработки мер по сдерживанию роста цен на продовольствие в связи с ситуацией на энергорынке в Европе. Он пояснил, что рост цен на энергоресурсы в ЕС может привести к остановке производства удобрений и росту цен на них. Также глава государства поручил правительству и премьеру к 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий мировой инфляции, в том числе на рынке азотных удобрений.
26 октября «Ведомости» сообщали, что правительство может заморозить рост цен на минеральные удобрения по крайней мере на весеннюю посевную 2022 г.