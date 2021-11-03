Правительство временно ограничит экспорт азотных удобрений

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработки мер по сдерживанию роста цен на продовольствие в связи с ситуацией на энергорынке в Европе. Он пояснил, что рост цен на энергоресурсы в ЕС может привести к остановке производства удобрений и росту цен на них. Также глава государства поручил правительству и премьеру к 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий мировой инфляции, в том числе на рынке азотных удобрений.