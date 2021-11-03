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Бизнес

Правительство временно ограничит экспорт азотных удобрений

Ведомости

Правительство приняло решение ввести временные ограничения на экспорт азотных удобрений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». 

«Чтобы не допустить дефицита (удобрений. — Ред.) на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничение на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений», — сказал он. Для азотных удобрений будут установлены ограничения  на уровне не более 5,9 млн т, а для сложных — не более 5,35 млн т.

«Полномочиями по распределению объемов между экспортерами будет наделено Министерство промышленности и торговли. Эта работа должна вестись совместно с Министерством сельского хозяйства», — сообщил премьер. 

«Ведомости» направили запросы в Минсельхоз и представителям компаний — производителей удобрений («Акрон», «Еврохим», «Уралхим», «Фосагро», «Уралкалий»).

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработки мер по сдерживанию роста цен на продовольствие в связи с ситуацией на энергорынке в Европе. Он пояснил, что рост цен на энергоресурсы в ЕС может привести к остановке производства удобрений и росту цен на них. Также глава государства поручил правительству и премьеру к 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий мировой инфляции, в том числе на рынке азотных удобрений.

26 октября «Ведомости» сообщали, что правительство может заморозить рост цен на минеральные удобрения по крайней мере на весеннюю посевную 2022 г.

Ранее по теме: Цены на удобрения в России могут зафиксировать до мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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