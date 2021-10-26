Цены на удобрения в России могут зафиксировать до мая

Сейчас сезон заключения контрактов на поставку азотных удобрений для весеннего сева зерновых, пояснил один из собеседников «Ведомостей». Но у некоторых аграриев затянулись переговоры с поставщиками удобрений, продолжает он. Это связано с тем, по мнению аграриев, что пока не понятно, какими будут цены на продукцию. По мнению источника, решением вопроса может стать заключение соглашений поставщиков азотных удобрений с администрациями регионов, которые будут гарантировать поставку определенных объемов для весенних полевых работ. Если поставщики удобрений их нарушат, то они не смогут их экспортировать, добавил собеседник «Ведомостей». Другой источник, знакомый с ходом совещания у Мишустина, говорит, что «тему азотных удобрений обсудили, подготовят комплексные предложения». По его словам, основной обсуждавшийся вариант – продление фиксации цен на аммиачную селитру до мая 2022 г. «с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы».