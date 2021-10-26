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Цены на удобрения в России могут зафиксировать до мая

А при недопоставке удобрений производителям грозят ограничить экспорт
Василий Милькин Екатерина Бурлакова Александр Волобуев
Сейчас мировые цены на удобрения находятся на многолетних максимумах: стоимость азотных и фосфорных удобрений достигает $800-$1000 за 1 т / Вадим Жернов / ТАСС

Правительство может заморозить рост цен на минеральные удобрения по крайней мере на весеннюю посевную 2022 г. Как рассказали источники «Ведомостей», знакомые с ходом обсуждения ситуации, именно такой сценарий обсуждался 25 октября на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, посвященном мерам поддержки агропрома.

Сейчас сезон заключения контрактов на поставку азотных удобрений для весеннего сева зерновых, пояснил один из собеседников «Ведомостей». Но у некоторых аграриев затянулись переговоры с поставщиками удобрений, продолжает он. Это связано с тем, по мнению аграриев, что пока не понятно, какими будут цены на продукцию. По мнению источника, решением вопроса может стать заключение соглашений поставщиков азотных удобрений с администрациями регионов, которые будут гарантировать поставку определенных объемов для весенних полевых работ. Если поставщики удобрений их нарушат, то они не смогут их экспортировать, добавил собеседник «Ведомостей». Другой источник, знакомый с ходом совещания у Мишустина, говорит, что «тему азотных удобрений обсудили, подготовят комплексные предложения». По его словам, основной обсуждавшийся вариант – продление фиксации цен на аммиачную селитру до мая 2022 г. «с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных