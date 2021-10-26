Цены на удобрения в России могут зафиксировать до мая

Цены на удобрения в России могут зафиксировать до маяА при недопоставке удобрений производителям грозят ограничить экспорт
Правительство может заморозить рост цен на минеральные удобрения по крайней мере на весеннюю посевную 2022 г. Как рассказали источники «Ведомостей», знакомые с ходом обсуждения ситуации, именно такой сценарий обсуждался 25 октября на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, посвященном мерам поддержки агропрома.
Сейчас сезон заключения контрактов на поставку азотных удобрений для весеннего сева зерновых, пояснил один из собеседников «Ведомостей». Но у некоторых аграриев затянулись переговоры с поставщиками удобрений, продолжает он. Это связано с тем, по мнению аграриев, что пока не понятно, какими будут цены на продукцию. По мнению источника, решением вопроса может стать заключение соглашений поставщиков азотных удобрений с администрациями регионов, которые будут гарантировать поставку определенных объемов для весенних полевых работ. Если поставщики удобрений их нарушат, то они не смогут их экспортировать, добавил собеседник «Ведомостей». Другой источник, знакомый с ходом совещания у Мишустина, говорит, что «тему азотных удобрений обсудили, подготовят комплексные предложения». По его словам, основной обсуждавшийся вариант – продление фиксации цен на аммиачную селитру до мая 2022 г. «с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы».