ЦИАН объявил цену первичного размещения депозитарных акций
Головная компания онлайн-платформы объявлений аренды и продажи недвижимости в России Cian PLC (ЦИАН) объявила, что в ходе IPO разместит 18,2 млн американских депозитарных акций по $16 за акцию. Исходя из этого капитализация компании может превысить $1,1 млрд.
Более 4 млн акций разместит сама компания, а 14,2 млн – продающие акционеры. По итогам IPO компания может привлечь $64,7 млн, продающие акционеры — $226,7 млн. Также акционеры предоставляют андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку 2,7 млн дополнительных акций по цене первоначального публичного размещения за вычетом скидок и комиссий за андеррайтинг.
Продающими акционерами выступят структуры фонда Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя ЦИАНа Дмитрия Демина и бывшего руководителя сервиса Сергея Осипова. Если опцион будет реализован, сумма вырастет на $36,9-43,7 млн соответственно.
Ожидается, что бумаги начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже и Московской бирже 5 ноября под символом CIAN. Предложение будет закрыто 9 ноября при соблюдении обычных условий закрытия.
Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», «ВТБ капитал» и BofA Securities.
ЦИАН является одним из крупнейших в России сервисов по поиску недвижимости. Его основные акционеры — Elbrus Capital и Goldman Sachs. Долями в компании также владеют ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин.
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сервиса в 2020 г. составила 4,1 млрд руб. Это почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль компании достигла 67,6 млн руб. против убытка в 597,3 млн в 2019 г.