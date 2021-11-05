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ЦИАН объявил цену первичного размещения депозитарных акций

Ведомости

Головная компания онлайн-платформы объявлений аренды и продажи недвижимости в России Cian PLC (ЦИАН) объявила, что в ходе IPO разместит 18,2 млн американских депозитарных акций по $16 за акцию. Исходя из этого капитализация компании может превысить $1,1 млрд.

Более 4 млн акций разместит сама компания, а 14,2 млн – продающие акционеры. По итогам IPO компания может привлечь $64,7 млн, продающие акционеры — $226,7 млн. Также акционеры предоставляют андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку 2,7 млн дополнительных акций по цене первоначального публичного размещения за вычетом скидок и комиссий за андеррайтинг.

Продающими акционерами выступят структуры фонда Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя ЦИАНа Дмитрия Демина и бывшего руководителя сервиса Сергея Осипова. Если опцион будет реализован, сумма вырастет на $36,9-43,7 млн соответственно. 

Ожидается, что бумаги начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже и Московской бирже 5 ноября под символом CIAN. Предложение будет закрыто 9 ноября при соблюдении обычных условий закрытия.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», «ВТБ капитал» и BofA Securities. 

ЦИАН является одним из крупнейших в России сервисов по поиску недвижимости. Его основные акционеры — Elbrus Capital и Goldman Sachs. Долями в компании также владеют ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин. 

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сервиса в 2020 г. составила 4,1 млрд руб. Это почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль компании достигла 67,6 млн руб. против убытка в 597,3 млн в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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