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NYT узнал об обсуждении Meta открытия сети офлайн-магазинов по всему миру

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Американская компания Meta (Facebook) обсуждала открытие розничных магазинов по всему миру, чтобы клиенты могли ознакомиться с продукцией подразделения компании Reality Labs, сообщила газета New York Times со ссылкой на документ компании.

В магазинах Meta пользователи смогли бы ознакомиться с гарнитурой виртуальной реальности и очками дополненной реальности, созданными в Reality Labs. В документе говорится, что цель магазинов – сделать мир «более открытым и взаимосвязанным». Магазины, по данным газеты, должны вызывать любопытство у посетителей, близость к «метавселенной» и ощущение, что им всегда здесь рады, когда они используют устройства.

По данным источников издания, открытие магазинов обсуждалось до ребрендинга Facebook. Издание отметило, что проект пока разрабатывается.

28 октября создатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о переименовании компании в Meta. По его словам, новый бренд будет акцентироваться на метавселенной, в которой человек откажется от экранов и будет ощущать «эффект присутствия в виртуальной реальности. Названия приложений, которые принадлежат компании, на этом этапе меняться не будут.

Ранее по теме: Стоит ли доверять метавселенной Цукерберга

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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