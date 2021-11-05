NYT узнал об обсуждении Meta открытия сети офлайн-магазинов по всему миру
В магазинах Meta пользователи смогли бы ознакомиться с гарнитурой виртуальной реальности и очками дополненной реальности, созданными в Reality Labs. В документе говорится, что цель магазинов – сделать мир «более открытым и взаимосвязанным». Магазины, по данным газеты, должны вызывать любопытство у посетителей, близость к «метавселенной» и ощущение, что им всегда здесь рады, когда они используют устройства.
По данным источников издания, открытие магазинов обсуждалось до ребрендинга Facebook. Издание отметило, что проект пока разрабатывается.
28 октября создатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о переименовании компании в Meta. По его словам, новый бренд будет акцентироваться на метавселенной, в которой человек откажется от экранов и будет ощущать «эффект присутствия в виртуальной реальности. Названия приложений, которые принадлежат компании, на этом этапе меняться не будут.