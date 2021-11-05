NYT узнал об обсуждении Meta открытия сети офлайн-магазинов по всему миру

В магазинах Meta пользователи смогли бы ознакомиться с гарнитурой виртуальной реальности и очками дополненной реальности, созданными в Reality Labs. В документе говорится, что цель магазинов – сделать мир «более открытым и взаимосвязанным». Магазины, по данным газеты, должны вызывать любопытство у посетителей, близость к «метавселенной» и ощущение, что им всегда здесь рады, когда они используют устройства.