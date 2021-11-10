Rivian планирует привлечь в ходе IPO почти $12 млрд
Американский производитель электромобилей Rivian провел первичное размещение акций по цене $78 за штуку, сообщили в пресс-службе компании. Это больше чем ожидалось ранее — 5 ноября ценовой диапазон предложения был повышен с $62 до $72-74 за бумагу.
В ходе IPO, которое состоялось во вторник, 9 ноября, Rivian разместил 153 млн акций. Кроме того, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на покупку еще 22,95 млн акций по цене IPO вместо запланированных ранее 20,25 млн. Торги начнутся на бирже Nasdaq в среду, 10 ноября, под тикером RIVN.
В результате Rivian, который называют одним из конкурентов Tesla, планирует привлечь около $11,9 млрд. Это четвертое по величине IPO в США с 2011 г., после Alibaba ($25 млрд), Facebook (сейчас Meta, $16 млрд) и General Motors ($15,8 млрд).
По итогам листинга капитализация компании превысила $77 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Это сравнимо с рыночной стоимостью Lucid ($72,5 млрд), Ford ($80,4 млрд) и General Motors ($85,1 млрд). В январе текущего года оценка Rivian составляла около $27,6 млрд.
Пока Rivian не приносит прибыли инвесторам: за первое полугодие 2021 г. чистый убыток составил $994 млн по сравнению с $377 млн годом ранее. В 2019 г. компания потеряла $426 млн, в 2020 г. — уже более $1 млрд. Однако уже в сентябре Rivian первой в мире вывела электрический пикап R1T, опередив Tesla, General Motors и других конкурентов.
На конец октября клиенты получили всего 156 пикапов, в проспекте компании говорится о 55 400 предварительных заказах на R1T и внедорожники R1S, которые планируется выполнить их к концу 2023 г. Кроме того, Rivian разрабатывает коммерческие электрические фургоны для Amazon, которая планирует выпустить 10 000 таких фургонов на дороги к 2022 г. и еще 90 000 — к 2030 г.