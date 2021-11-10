Rivian планирует привлечь в ходе IPO почти $12 млрд

На конец октября клиенты получили всего 156 пикапов, в проспекте компании говорится о 55 400 предварительных заказах на R1T и внедорожники R1S, которые планируется выполнить их к концу 2023 г. Кроме того, Rivian разрабатывает коммерческие электрические фургоны для Amazon, которая планирует выпустить 10 000 таких фургонов на дороги к 2022 г. и еще 90 000 — к 2030 г.