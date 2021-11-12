Spotify купит дистрибутора аудиокниг Findaway
Шведская компания Spotify — владелец одноименного аудиостримингового сервиса — заключила сделку на покупку дистрибутора аудиокниг Findaway, говорится на сайте Spotify.
«Spotify Technology S.A. сегодня объявила, что заключила окончательное соглашение о приобретении Findaway, мирового лидера в области распространения цифровых аудиокниг. Условия сделки не разглашаются», — говорится на сайте.
Компания отметила, что Findaway ускорит вхождение Spotify в индустрию аудиокниг. Технологическая инфраструктура Findaway позволит стриминговому сервису быстро масштабировать свой каталог аудиокниг и внедрять инновации для потребителей, а также даст возможность издателям, авторам и независимым создателям охватить новые аудитории.
Штаб-квартира Findaway останется в штате Огайо, ее нынешний основатель и гендиректор Митч Кролл также сохранит свой пост. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца этого года.
Spotify ‒ один из крупнейших в мире стриминговых аудиосервисов. Он был создан в 2008 г. и на сегодняшний день насчитывает более 356 млн пользователей. В России Spotify был запущен 15 июля 2020 г. Пользователям доступна как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium.