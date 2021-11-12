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Spotify купит дистрибутора аудиокниг Findaway

Ведомости

Шведская компания Spotify — владелец одноименного аудиостримингового сервиса — заключила сделку на покупку дистрибутора аудиокниг Findaway, говорится на сайте Spotify. 

«Spotify Technology S.A. сегодня объявила, что заключила окончательное соглашение о приобретении Findaway, мирового лидера в области распространения цифровых аудиокниг. Условия сделки не разглашаются», — говорится на сайте.

Компания отметила, что Findaway ускорит вхождение Spotify в индустрию аудиокниг. Технологическая инфраструктура Findaway позволит стриминговому сервису быстро масштабировать свой каталог аудиокниг и внедрять инновации для потребителей, а также даст возможность издателям, авторам и независимым создателям охватить новые аудитории. 

Штаб-квартира Findaway останется в штате Огайо, ее нынешний основатель и гендиректор Митч Кролл также сохранит свой пост. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца этого года. 

Spotify ‒ один из крупнейших в мире стриминговых аудиосервисов. Он был создан в 2008 г. и на сегодняшний день насчитывает более 356 млн пользователей. В России Spotify был запущен 15 июля 2020 г. Пользователям доступна как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных