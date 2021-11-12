«Автоваз» приостановил производство в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов
Концерн «Автоваз» 12 ноября приостановил производство автомобилей на всех сборочных линиях в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов, сообщает «Автостат».
«Для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы. Таким образом, на текущей неделе сборка LADA Granta велась лишь 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, а для LADA Niva вся неделя окажется нерабочей», — пишет агентство. При этом завод «LADA Ижевск» использует для сборки LADA Vesta другие компоненты и продолжает работать в нормальном режиме.
В «Автовазе» РБК сообщили, что на фоне проблем с поставками электронных компонентов компания вынуждена время от времени приостанавливать работу автосборочных линий, информация о полном простое «Автоваза» недостоверна. Производство двигателей, шасси и других частей продолжается по обычному графику. «Компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис, по нашему мнению, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше», — отметили в компании.
Сборочные линии «Автоваза» работают с перебоями с июня текущего года. Их причина — проблемы с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара». Последнее предприятие, в свою очередь, испытывает трудности в работе со своими поставщиками.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре «Автоваз» продал на российском рынке 25 573 автомобиля, что на 31% меньше аналогичного показателя прошлого года. За девять месяцев 2021 г. дилеры LADA реализовали 294 422 автомобиля. Это, в свою очередь, на 11% выше показателя за девять месяцев прошлого года.