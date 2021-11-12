«Автоваз» приостановил производство в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов

«Для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы. Таким образом, на текущей неделе сборка LADA Granta велась лишь 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, а для LADA Niva вся неделя окажется нерабочей», — пишет агентство. При этом завод «LADA Ижевск» использует для сборки LADA Vesta другие компоненты и продолжает работать в нормальном режиме.