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«Роснефть» увеличила долю газа в общей добыче до 21,8%

Ведомости

«Роснефть» увеличила объем добычи газа в III квартале 2021 г. на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 16,76 млрд куб. м. Доля газа в общей добыче углеводородов в III квартале года увеличилась до 21,8%, сообщает пресс-служба компании.

«Рост показателя преимущественно обусловлен наращиванием добычи природного газа на проекте «Роспан». Среднесуточная добыча газа достигла 182,2 млн куб. м в сутки. В сопоставимом периметре рост суточной добычи составил 23,2% год к году», — указано в сообщении.

Объем добычи газа за девять месяцев 2021 г. составил 47,81 млрд куб. м, увеличившись на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а среднесуточная добыча газа выросла на 2,6%, достигнув 175,1 млн куб. м в сутки. Такая динамика, как отмечают в компании, в основном обусловлена как наращиванием добычи на проекте «Роспан», так и увеличением реализации газа с месторождения Зоха в Египте и ростом добычи газа «Сибнефтегазом».

В феврале 2021 г. первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро сообщал, что компания планирует увеличить долю газа в своем портфеле с 20% в 2020 г. до 25% к концу 2022 г. По его словам, это должно произойти за счет запуска «Роспана» и сеноманских залежей Харампурского месторождения. По итогам 2020 г. «Роснефть» добыла 51,7 млн т н. э. газа при общей добыче углеводородов в 256,2 млн т н. э.

Добыча углеводородов в III квартале 2021 г. увеличилась на 3,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года до 63,0 млн т н.э. Как отмечает компания, в сопоставимом выражении с учетом выбытия активов в 2020 г. рост добычи составил 12,1% год к году. В свою очередь, за девять месяцев текущего года объём добычи углеводородов составил 181,9 млн т н.э.). Среднесуточная добыча углеводородов за 9 мес. 2021 г. достигла 4 943 тыс. б.н.э./сут. В сопоставимом выражении рост добычи достиг 2,4% год к году.

Добыча компанией жидких углеводородов в III квартале 2021 г. выросла на 1,8% по сравнению с III кварталом 2020 г. и достигла 366,1 млн барр. (49,3 млн т). Рост этого показателя в «Роснефти» объяснили постепенным смягчением ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. При этом среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 3,98 млн барр. в сутки. В сопоставимом выражении с учетом выбытия активов в 2020 г. рост добычи составил 9,3% год к году. За девять месяцев года «Роснефть» добыла 1 058,2 млн барр. (142,6 млн т) жидких углеводородов, что ниже аналогичного показателя прошлого года из-за замещения ряда низкорентабельных месторождений гринфилдами, а также ограничением добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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