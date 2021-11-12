«Роснефть» увеличила долю газа в общей добыче до 21,8%

Добыча компанией жидких углеводородов в III квартале 2021 г. выросла на 1,8% по сравнению с III кварталом 2020 г. и достигла 366,1 млн барр. (49,3 млн т). Рост этого показателя в «Роснефти» объяснили постепенным смягчением ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. При этом среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 3,98 млн барр. в сутки. В сопоставимом выражении с учетом выбытия активов в 2020 г. рост добычи составил 9,3% год к году. За девять месяцев года «Роснефть» добыла 1 058,2 млн барр. (142,6 млн т) жидких углеводородов, что ниже аналогичного показателя прошлого года из-за замещения ряда низкорентабельных месторождений гринфилдами, а также ограничением добычи в рамках соглашения ОПЕК+.