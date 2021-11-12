«Роснефть» получила рекордную чистую прибыль за 9 месяцев 2021 года

Показатель EDITDA «Роснефти» в январе-сентябре вырос почти в 2 раза в годовом выражении и составил 1,654 трлн руб. Это также рекордный уровень показателя за за всю историю компании. Маржа EBITDA выросла за этот же период на 6,6 п.п. и составила 26%. Показатель EBITDA во III квартале вырос на 11,7% по сравнению с предыдущим и достиг 638 млрд рублей. Маржа EBITDA выросла на 1,1 п.п. и составила 27%. Рост показателя EBITDA относительно II кв. 2021 г. «стал возможен за счет усилий менеджмента, направленных на поддержание низкого уровня удельных операционных затрат, а также снижения общехозяйственных расходов на фоне увеличения цены на нефть и положительного влияния эффекта «обратного акциза»», говорится в сообщении «Роснефти».