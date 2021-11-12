«Роснефть» получила рекордную чистую прибыль за 9 месяцев 2021 года
Чистая прибыль «Роснефти» по итогам 9 месяцев 2021 г. достигла 696 млрд руб. против убытка в размере 177 млрд руб. за аналогичный период кризисного 2020 г., следует из отчетности компании по МСФО. Данный показатель является рекордным для этого периода и более чем в 4,6 раза превышает уровень чистой прибыли «Роснефти» за весь 2020 год.
В III квартале компания получила чистую прибыль на уровне 314 млрд руб., что на 35% больше показателя II квартала 2021 г. В долларовом выражении показатель квартальной чистой прибыли «Роснефти» ($4,3 млрд) выше, чем у зарубежных конкурентов — Equinor, BP, PetroChina, Shell.
Выручка «Роснефти» за 9 месяцев 2021 г. выросла на 46,9% до 6,22 трлн руб. Свободный денежный поток за этот период составил 880 млрд руб., увеличившись год к году в 2,5 раза. По сравнению со II кварталом выручка в III квартале 2021 г. выросла на 7,1% до 2,32 трлн. Рост связан преимущественно с ростом цен на нефть, увеличением объемов добычи с учетом постепенного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+, а также с ростом объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке, указано в сообщении компании.
Показатель EDITDA «Роснефти» в январе-сентябре вырос почти в 2 раза в годовом выражении и составил 1,654 трлн руб. Это также рекордный уровень показателя за за всю историю компании. Маржа EBITDA выросла за этот же период на 6,6 п.п. и составила 26%. Показатель EBITDA во III квартале вырос на 11,7% по сравнению с предыдущим и достиг 638 млрд рублей. Маржа EBITDA выросла на 1,1 п.п. и составила 27%. Рост показателя EBITDA относительно II кв. 2021 г. «стал возможен за счет усилий менеджмента, направленных на поддержание низкого уровня удельных операционных затрат, а также снижения общехозяйственных расходов на фоне увеличения цены на нефть и положительного влияния эффекта «обратного акциза»», говорится в сообщении «Роснефти».
С учетом благоприятной макроэкономической ситуации, роста объемов добычи и реализации, операционной и инвестиционной эффективности «Роснефть» в состоянии продемонстрировать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока, прокомментировал финансовые результаты главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что сейчас наблюдается опережающий рост спроса на традиционные энергоресурсы, который может привести к новому суперциклу на рынках нефти и газа.
«В этих условиях компания несет ответственность перед потребителями производимых нами энергоресурсов и наращивает инвестиции в реализацию новых проектов. При этом структурный рост капиталовложений в текущих условиях позволяет нам как увеличивать доходы акционеров в соответствии с дивидендной политикой, так и продолжать снижение долга», — сказал Сечин. Он напомнил, что в ноябре «Роснефть» завершила выплату рекордных промежуточных дивидендов, при этом по итогам III кв. 2021 г. соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,3 по сравнению с уровнем 2,3 в конце 2020 г.