«Роснефть» досрочно выплатила 191 млрд рублей промежуточных дивидендов
«Роснефть» досрочно выплатила промежуточные дивиденды за 2021 г. на общую сумму 191,04 млрд руб., или 18,03 руб. на акцию, сообщила пресс-служба компании, отметив, что процесс был завершён 10 ноября. Согласно решению собрания акционеров, компания должна была произвести выплату до 17 ноября.
Компания направляет на выплаты акционерам 50% чистой прибыли по МСФО. При этом с 2017 г. «Роснефть» также выплачивает промежуточные дивиденды. Их размер по итогам первого полугодия 2021 г. стал рекордным. В 2017 г. размер промежуточных дивидендов за первое полугодие составил 40,6 млрд руб. (3,83 руб. на акцию). В 2018 г. — 154,5 млрд руб. (14,58 руб.), а в 2019 г. — 162,6 млрд руб. (15,34 руб.). В 2020 г. компания не выплатила их из-за пандемии коронавируса, на дивиденды по итогам всего прошлого года было направлено 73,5 млрд руб. (6,94 руб. на акцию).
За первые шесть месяцев 2021 г. «Роснефть» получила рекордную чистую прибыль в 382 млрд руб. против убытка в 113 млрд руб. годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 39,6% до 3,9 трлн руб. на фоне роста цен на нефть и объемов добычи в рамках пересмотренного соглашения ОПЕК+. Показатель EBITDA в январе – июне составил 1,02 трлн руб., увеличившись по отношению к значению аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза.
В конце октября капитализация «Роснефти» на Московской бирже впервые превысила 7 трлн руб., а на Лондонской фондовой бирже — преодолела порог в $100 млрд впервые с 2011 г. Таким образом, по этому показателю «Роснефть» обогнала британскую нефтяную компанию BP и норвежскую Equinor.
По итогам 2021 г. объём дивидендов «Роснефти» вырастет более чем в 7 раз — приблизительно до 53 руб. на акцию, говорилось в обзоре Goldman Sachs. В результате банк повысил целевую стоимость акций нефтяной компании с $10 до $10,5 за ценную бумагу. По итогам 2022 г. дивиденды «Роснефти» вырастут еще на 15%, ожидает Goldman Sachs. По мнению аналитиков инвестбанка, российская нефтяная компания занимает лидирующие позиции в отрасли по величине удельных затрат на добычу барреля нефти (около $3/баррель), что способствует быстрому росту объема свободного денежного потока. Также Goldman Sachs отмечает долгосрочные перспективы проекта «Восток ойл», который позволит добывать жидкие углеводороды на уровне более 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Американский инвестиционный банк J.P. Morgan в сентябре 2021 г. повысил целевую цену акций «Роснефти» до $10 за глобальную депозитарную расписку. По мнению аналитиков банка, большая часть потенциала обусловлена проектом «Восток ойл», реализация которого еще не до конца отражена в оценке компании рынком. Продажа долей в проекте новым партнерам (например, из Индии или Китая) будет способствовать росту капитализации «Роснефти», считают в J.P. Morgan. Высокая дивидендная доходность также способствует росту котировок «Роснефти», считают аналитики банка. Они ожидают ее на уровне 9-12% по итогам 2021 и 2022 гг.
В июле американский инвестбанк Morgan Stanley повысил прогноз по цене акций «Роснефти» с $9,2 до $10,5 за бумагу.
Дивидендная доходность акций «Роснефти» по итогам 2021 г. может превысить 10%, говорил ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Он напомнил, что коэффициент выплат в размере 50% от чистой прибыли является одним из самых высоких в отрасли и способствует росту капитализации компании.