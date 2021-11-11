«Роснефть» досрочно выплатила 191 млрд рублей промежуточных дивидендов

Компания направляет на выплаты акционерам 50% чистой прибыли по МСФО. При этом с 2017 г. «Роснефть» также выплачивает промежуточные дивиденды. Их размер по итогам первого полугодия 2021 г. стал рекордным. В 2017 г. размер промежуточных дивидендов за первое полугодие составил 40,6 млрд руб. (3,83 руб. на акцию). В 2018 г. — 154,5 млрд руб. (14,58 руб.), а в 2019 г. — 162,6 млрд руб. (15,34 руб.). В 2020 г. компания не выплатила их из-за пандемии коронавируса, на дивиденды по итогам всего прошлого года было направлено 73,5 млрд руб. (6,94 руб. на акцию).