«Яндекс» адаптировал сервис такси для незрячих пользователей
«Яндекс» адаптировал свой сервис такси для незрячих людей, чтобы те могли заказать поездку через сайт или приложение самостоятельно с помощью голосового помощника, сообщила пресс-служба компании.
«Приложение «Яндекс Go» и сайт taxi.yandex.ru начали поддерживать работу с программами экранного доступа. Теперь незрячие пользователи могут без посторонней помощи заказать такси не только по телефону, но и с компьютера или мобильного устройства», — сказано в заявлении.
Вызвать машину незрячие пользователи смогут через программы экранного доступа, например VoiceOver или JAWS, которые озвучивают то, что отображается на экране устройства. Кроме того, разработчики оснастили элементы интерфейса невидимыми подписями-подсказками. В создании навигации участвовали незрячие тестировщики.
Теперь таким пользователям доступы все основные возможности сервиса, указали в «Яндексе». Они могут выбрать маршрут, тариф, способ оплаты, узнать цену поездки, заказать автомобиль и оставить комментарий водителю.
В компании напомнили, что в данный момент для людей с нарушениями зрения адаптированы также «Яндекс.Браузер» для компьютеров, приложение «Метро» и веб-версии «Поиска» и «Погоды». В дальнейшем «Яндекс» намерен расширять число сервисов и функций, доступных для незрячих пользователей.