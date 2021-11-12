«Яндекс» адаптировал сервис такси для незрячих пользователей

«Приложение «Яндекс Go» и сайт taxi.yandex.ru начали поддерживать работу с программами экранного доступа. Теперь незрячие пользователи могут без посторонней помощи заказать такси не только по телефону, но и с компьютера или мобильного устройства», — сказано в заявлении.