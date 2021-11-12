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«Яндекс» адаптировал сервис такси для незрячих пользователей

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«Яндекс» адаптировал свой сервис такси для незрячих людей, чтобы те могли заказать поездку через сайт или приложение самостоятельно с помощью голосового помощника, сообщила пресс-служба компании.

«Приложение «Яндекс Go» и сайт taxi.yandex.ru начали поддерживать работу с программами экранного доступа. Теперь незрячие пользователи могут без посторонней помощи заказать такси не только по телефону, но и с компьютера или мобильного устройства», — сказано в заявлении.

Вызвать машину незрячие пользователи смогут через программы экранного доступа, например VoiceOver или JAWS, которые озвучивают то, что отображается на экране устройства. Кроме того, разработчики оснастили элементы интерфейса невидимыми подписями-подсказками. В создании навигации участвовали незрячие тестировщики.

Теперь таким пользователям доступы все основные возможности сервиса, указали в «Яндексе». Они могут выбрать маршрут, тариф, способ оплаты, узнать цену поездки, заказать автомобиль и оставить комментарий водителю. 

В компании напомнили, что в данный момент для людей с нарушениями зрения адаптированы также «Яндекс.Браузер» для компьютеров, приложение «Метро» и веб-версии «Поиска» и «Погоды». В дальнейшем «Яндекс» намерен расширять число сервисов и функций, доступных для незрячих пользователей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных