В России анонсировали разработку импланта для восстановления зрения

Имплант позволяет «подключить» камеры к мозгу человека и передавать в него изображение напрямую, без помощи глаз. Имплант устанавливается в зону мозга, которая отвечает за зрение, и стимулирует ее малыми токами. Так человек начинает видеть вспышки света. На голову пациент должен надеть обруч с двумя камерами, которые будут выполнять функцию глаз и считывать изображение в реальном времени. На поясе пациент закрепляет микрокомпьютер, который будет анализировать изображение с камер, выделять контуры важных объектов и передавать кадры на имплант в мозге.