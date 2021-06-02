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В России анонсировали разработку импланта для восстановления зрения

Ведомости

Специалисты фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и лаборатории «Сенсор-Тех» анонсировали на ПМЭФ создание импланта для головного мозга ELVIS, который поможет вернуть зрение незрячим и слепоглухим людям.

Имплант позволяет «подключить» камеры к мозгу человека и передавать в него изображение напрямую, без помощи глаз. Имплант устанавливается в зону мозга, которая отвечает за зрение, и стимулирует ее малыми токами. Так человек начинает видеть вспышки света. На голову пациент должен надеть обруч с двумя камерами, которые будут выполнять функцию глаз и считывать изображение в реальном времени. На поясе пациент закрепляет микрокомпьютер, который будет анализировать изображение с камер, выделять контуры важных объектов и передавать кадры на имплант в мозге.

«Синхронная работа трех компонентов ELVIS позволяет человеку начать видеть окружающий мир – уверенно различать силуэты предметов и людей, понимать, где и что находится. Технология будет эффективна для тех слепых и слепоглухих людей, у которых есть поражение сетчатки, патология зрительного нерва или другие тяжелые нарушения зрения», — говорится в сообщении.

Сейчас компоненты системы тестируются на грызунах, затем планируются испытания на обезьянах. В 2023 г. разработчики планируют исследования на десяти незрячих добровольцах. В сообщении говорится, что операции по установке импланта станут широко доступны с 2027 г. в России, затем в других странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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