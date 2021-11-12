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Миллер заявил о перевыполнении обязательств «Газпрома» по транзиту газа через Украину

Ведомости

Российский «Газпром» в 2021 г. перевыполнит обязательства по транзиту газа через территорию Украины на фоне закачки топлива в подземные хранилища Европы, сообщил глава компании Алексей Миллер, заявление опубликовано в Telegram-канале «Газпрома».

«Газпром» утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе – через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано – сделано», — подчеркнул он.

Ранее сегодня «РИА Новости» сообщили со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade, что поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа, который проходит через территории Белоруссии и Польши в Германию, 12 ноября снизились на 40% по сравнению с предыдущим днем. По данным «Оператора ГТС Украины», поставки «Газпрома» через территорию страны держатся на уровне предыдущих двух дней: в заявках на прокачку указан максимальный объем в 109 млн куб. м в сутки.

22 октября Украина предложила «Газпрому» 50%-ную скидку на транзит газа в Европу сверх оговоренных действующим контрактом объемов. Об этом рассказал агентству Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский. До этого «Газпром» в ходе аукциона не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины на ноябрь, сообщил ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.

Ранее «Газпром» объявил о начале заполнения газом пяти европейских подземных хранилищ (ПХГ). Такое поручение компании дал президент России Владимир Путин с условием, что оно будет выполнено после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ.

Ранее по теме: Поставки российского газа в Европу выросли на 15% в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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