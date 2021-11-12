Миллер заявил о перевыполнении обязательств «Газпрома» по транзиту газа через Украину

Ранее сегодня «РИА Новости» сообщили со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade, что поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа, который проходит через территории Белоруссии и Польши в Германию, 12 ноября снизились на 40% по сравнению с предыдущим днем. По данным «Оператора ГТС Украины», поставки «Газпрома» через территорию страны держатся на уровне предыдущих двух дней: в заявках на прокачку указан максимальный объем в 109 млн куб. м в сутки.