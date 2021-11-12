Миллер заявил о перевыполнении обязательств «Газпрома» по транзиту газа через Украину
«Газпром» утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе – через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано – сделано», — подчеркнул он.
Ранее сегодня «РИА Новости» сообщили со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade, что поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа, который проходит через территории Белоруссии и Польши в Германию, 12 ноября снизились на 40% по сравнению с предыдущим днем. По данным «Оператора ГТС Украины», поставки «Газпрома» через территорию страны держатся на уровне предыдущих двух дней: в заявках на прокачку указан максимальный объем в 109 млн куб. м в сутки.
22 октября Украина предложила «Газпрому» 50%-ную скидку на транзит газа в Европу сверх оговоренных действующим контрактом объемов. Об этом рассказал агентству Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский. До этого «Газпром» в ходе аукциона не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины на ноябрь, сообщил ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.
Ранее «Газпром» объявил о начале заполнения газом пяти европейских подземных хранилищ (ПХГ). Такое поручение компании дал президент России Владимир Путин с условием, что оно будет выполнено после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ.