Поставки российского газа в Европу выросли на 15% в 2021 году
Объем экспорта российского газа в Европу в текущем году вырос на 15% по сравнению с прошлогодними показателями, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов во время выступления в Совфеде России.
Министр спрогнозировал рост добычи нефти и газового конденсата в России по итогам года на 0,8% до 517 млн т. Добыча газа, по его словам, вырастет на 12% и достигнет 777 млрд кубометров.
В среду, 10 ноября, биржевая цена на газ в Европе опускалась ниже $800 за 1000 куб. м на ожидании роста поставок топлива из России. Накануне «Газпром» объявил о начале заполнения газом пяти европейских подземных хранилищ (ПХГ). Такое поручение компании дал президент России Владимир Путин с условием, что оно будет выполнено после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ.
Первоначально «Газпром» планировал завершить закачку в свои российские ПХГ к 1 ноября, но из-за введения дополнительных нерабочих дней на фоне пандемии COVID-19 было принято решение продолжить закачку до 7 ноября включительно.