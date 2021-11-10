Поставки российского газа в Европу выросли на 15% в 2021 году

В среду, 10 ноября, биржевая цена на газ в Европе опускалась ниже $800 за 1000 куб. м на ожидании роста поставок топлива из России. Накануне «Газпром» объявил о начале заполнения газом пяти европейских подземных хранилищ (ПХГ). Такое поручение компании дал президент России Владимир Путин с условием, что оно будет выполнено после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ.