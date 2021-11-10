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Экономика

Поставки российского газа в Европу выросли на 15% в 2021 году

Ведомости

Объем экспорта российского газа в Европу в текущем году вырос на 15% по сравнению с прошлогодними показателями, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов во время выступления в Совфеде России.

Министр спрогнозировал рост добычи нефти и газового конденсата в России по итогам года на 0,8% до 517 млн т. Добыча газа, по его словам, вырастет на 12% и достигнет 777 млрд кубометров.

В среду, 10 ноября, биржевая цена на газ в Европе опускалась ниже $800 за 1000 куб. м на ожидании роста поставок топлива из России. Накануне «Газпром» объявил о начале заполнения газом пяти европейских подземных хранилищ (ПХГ). Такое поручение компании дал президент России Владимир Путин с условием, что оно будет выполнено после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ.

Первоначально «Газпром» планировал завершить закачку в свои российские ПХГ к 1 ноября, но из-за введения дополнительных нерабочих дней на фоне пандемии COVID-19 было принято решение продолжить закачку до 7 ноября включительно. 

Ранее по теме: Обещание «Газпрома» закачать газ в европейские хранилища охладило рынок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных