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Обещание «Газпрома» закачать газ в европейские хранилища охладило рынок

Спотовые цены газа за день снизились на 5,5%
Матвей Катков
В Европе с августа наблюдался стремительный рост спотовых цен на газ / Peter Boer / Bloomberg via Getty Images

9 ноября к 19.00 мск стоимость декабрьского фьючерса на газ на крупнейшем хабе TTF в Нидерландах составила $906 за 1000 куб. м, т. е. на 5,5% ниже цены предыдущей торговой сессии. В этот день «Газпром» объявил, что «утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь». «Определены объемы и маршруты транспортировки газа», – сообщила монополия в Telegram-канале. Более подробных данных в компании «Ведомостям» не предоставили. При этом, по данным германского газотранспортного оператора Gascade, транзит российского газа по газопроводу «Ямал – Европа» 9 ноября вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущими сутками до 870 000 куб. м.

Президент Владимир Путин 27 октября на совещании по освоению ресурсов Ямала сказал, что «Газпрому» необходимо ускорить заполнение ПХГ компании в Европе после того, как будет завершена закачка газа в ПХГ в России. Первоначально «Газпром» планировал завершить закачку в свои российские хранилища к 1 ноября. Но из-за дополнительных нерабочих дней в стране на фоне пандемии COVID-19 было принято решение продолжить закачку до 7 ноября включительно. Хотя компания еще 29 октября заявила о достижении целевой планки по заполнению российских ПХГ в 72,6 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных