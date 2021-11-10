Обещание «Газпрома» закачать газ в европейские хранилища охладило рынок

9 ноября к 19.00 мск стоимость декабрьского фьючерса на газ на крупнейшем хабе TTF в Нидерландах составила $906 за 1000 куб. м, т. е. на 5,5% ниже цены предыдущей торговой сессии. В этот день «Газпром» объявил, что «утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь». «Определены объемы и маршруты транспортировки газа», – сообщила монополия в Telegram-канале. Более подробных данных в компании «Ведомостям» не предоставили. При этом, по данным германского газотранспортного оператора Gascade, транзит российского газа по газопроводу «Ямал – Европа» 9 ноября вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущими сутками до 870 000 куб. м.