Сбербанк продает долю в крупнейшем акционере VK
Сбербанк продаст Газпромбанку 36% акций в компании АО «МФ Технологии», говорится в сообщениях банков: они подписали обязывающее соглашение. Сумма сделки составит 12,8 млрд руб., ее планируется закрыть в IV квартале.
АО «МФ Технологии» контролирует 57,3% голосующих акций VK (ранее – Mail.Ru Group Ltd.). Предприятие создали в 2018 г. при участии «Мегафона», Газпромбанка, «РТ-Развитие бизнеса» («дочка» «Ростеха») и USM Holdings для реализации проектов с сфере цифровой экономики.
36% «МФ Технологии» в 2019 г. Сбербанк выкупил у Газпромбанка (35%) и «Ростеха» (1%) за 11,3 млрд руб. и стал равноправным партнером в компании. Акционерный состав «МФ Технологии» в результате сделки стал таким: «Мегафон» — 45%, Сбербанк — 36%, «Ростех» — 10%, USM Holdings — 9%. Сбербанк получил одно место в совете директоров VK, которое занял первый зампред правления банка Лев Хасис. Теперь Газпромбанк обратно становится акционером предприятия.
Когда Сбербанк купил долю в крупнейшем акционере VK, обе компании объявили о создании совместного предприятия «О2О Холдинг», где каждая компания получила по 45%. Еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников. Сделка по созданию СП была закрыта в декабре 2019 г.
В первом полугодии 2021 г. убыток «О2О» составил 16,2 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за шесть месяцев выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. в 2020 г. Общий объем инвестиций «Сбера» и VK в СП в 2021 г. составляет примерно 43 млрд руб. с учетом дополнительных 12,2 млрд руб., внесенных в октябре.
В периметр «О2О» входят активы в сфере фудтеха — сервисы доставки еды Delivery Club, «Самокат» и «Кухня на районе», сервис по автоматизации ресторанов r_keeper и производитель готовых рационов питания Performance Group, а также транспорта — такси «Ситимобил», каршеринг «Ситидрайв» и картографический сервис «2ГИС».
Весной 2021 г. газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Сбер» обсуждает раздел активов в рамках созданного СП. А осенью 2020 г. издание писало, что у компаний могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия», которые могут привести к их «разводу». В частности, по данным издания, разногласия мог вызвать вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему — финансовой сети банка или соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит VK. Источники издания говорили, что VK настаивает на собственной основе выстраивания экосистемы, в свою очередь «Сбер» не согласен с данной позицией.
Представитель VK тогда говорил «Ведомостям», что компания не собирается выходить из СП. Первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис в интервью FT в сентябре этого года говорил, что обе компании «делают все возможное, чтобы [совместное предприятие] успешно развивалось». При этом Хасис опровергал информацию о разделе активов. Президент Сбербанка Герман Греф, комментируя сообщения о «разводе» с Mail.ru Group, говорил в интервью РБК, что у сторон «очень добрые отношения» и им удается находить решения «возникающих аналогичных сложных проблем».