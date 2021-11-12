Сбербанк продает долю в крупнейшем акционере VK

Весной 2021 г. газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Сбер» обсуждает раздел активов в рамках созданного СП. А осенью 2020 г. издание писало, что у компаний могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия», которые могут привести к их «разводу». В частности, по данным издания, разногласия мог вызвать вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему — финансовой сети банка или соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит VK. Источники издания говорили, что VK настаивает на собственной основе выстраивания экосистемы, в свою очередь «Сбер» не согласен с данной позицией.