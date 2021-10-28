VK нарастила убыток почти в девять раз из-за СП со «Сбером» и Alibaba Group

В ноябре 2020 г. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Сбер» обсуждает раздел активов в рамках созданного СП. У компаний могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия», которые могут привести к их «разводу». В частности, по данным издания, разногласия мог вызвать вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему — финансовой сети банка или соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит VK. Источники издания говорили, что VK настаивает на собственной основе выстраивания экосистемы, в свою очередь «Сбер» не согласен с данной позицией. Представитель VK тогда говорил «Ведомостям», что компания не собирается выходить из СП. Первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис в интервью FT в сентябре этого года говорил, что обе компании «делают все возможное, чтобы [совместное предприятие] успешно развивалось». При этом Хасис опровергал информацию о разделе активов.