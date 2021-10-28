VK нарастила убыток почти в девять раз из-за СП со «Сбером» и Alibaba Group
Чистый убыток VK (бывшая Mail.ru Group) в III квартале вырос почти в 9 раз в годовом выражении, с 262 млн до 2,4 млрд руб., следует из квартальной отчетности компании по МСФО.
Наибольший убыток приходится на совместное предприятие (СП) VK и «Сбера» в сфере пассажирских перевозок и доставки еды — «О2О холдинг» («Сберу» и VK принадлежит по 45%, еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников). В периметр «О2О» входят активы в сфере фудтеха — сервисы доставки еды Delivery Club (98%), «Самокат» (85%) и «Кухня на районе» (85%), сервис по автоматизации ресторанов r_keeper (99%) и производитель готовых рационов питания Performance Group (25%), а также транспорта — такси «Ситимобил» (97%), каршеринг «Ситидрайв» (77%) и картографический сервис «2ГИС» (3%).
Убыток СП, приходящийся на долю VK, в III квартале вырос с 3 млрд руб. год назад до 3,9 млрд руб., убыток по EBITDA вырос на 0,4% в годовом выражении — до 7,6 млрд руб. Сделка по созданию СП была закрыта в декабре 2019 г., по итогам прошлого года убыток СП составил 27,8 млрд руб., при этом выручка — 18,2 млрд руб., говорилось в отчете «Сбера» по МСФО за 2020 г.
Значительную долю в совокупном убытке VK составляет также участие группы в СП с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, USM International Алишера Усманова — «Aliexpress Россия», в котором VK принадлежит 15%. Убыток «Aliexpress Россия», приходящийся на долю VK, в III квартале вырос в 7,5 раза в годовом выражении — до 1,2 млрд руб. Убыток образовательного сервиса «Учи.ру», входящего в группу VK, составил 113 млн руб.
Это уже третий квартал подряд, когда VK получает убыток из-за участия в СП. В I квартале VK увеличила убыток до 1,8 млрд руб. против убытка в 167 млн руб. в I квартале прошлого года. Во II квартале чистый убыток составил 2,1 млрд руб. против чистой прибыли 1,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Вместе с этим общий оборот товаров (GMV) в СП вырос в III квартале на 55% и достиг 47,7 млрд руб., говорится в отчете VK. Как указывается в сообщении компании, убыток по EBITDA связан с тем, что «подразделения СП по-прежнему находятся в активной инвестиционной фазе. В то же время благодаря пристальному вниманию, которое уделяется повышению операционной эффективности, рентабельность по EBITDA (как % от GMV) составила -16%, что лучше показателя II квартала (-20%), а также третьего 2020 г. (-25%)».
Наибольшую долю GMV в СП принес сервис заказа такси «Ситимобил». За II квартал оборот вырос на 8,5% до 14,6 млрд руб. Сервис доставки еды Delivery Club увеличил выручку на 53% в годовом выражении — до 4 млрд руб. GMV «Самоката» в III квартале 2021 г. вырос в 4,7 раза год к году до 10,8 млрд руб. Оборот «Кухни на районе» — на 27% в годовом выражении, до 1,1 млрд руб. Каршериг «Ситидрайв» нарастил оборот более чем вдвое — до 1 млрд руб.
В сегодняшнем отчете «Сбера» по МСФО за III квартал сказано, что совокупный убыток «О2О холдинга» составил 24,6 млрд руб. (год назад — 19,2 млрд руб.) При этом выручка выросла почти в 3,8 раза в годовом выражении — до 37,9 млрд руб.
В ноябре 2020 г. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Сбер» обсуждает раздел активов в рамках созданного СП. У компаний могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия», которые могут привести к их «разводу». В частности, по данным издания, разногласия мог вызвать вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему — финансовой сети банка или соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит VK. Источники издания говорили, что VK настаивает на собственной основе выстраивания экосистемы, в свою очередь «Сбер» не согласен с данной позицией. Представитель VK тогда говорил «Ведомостям», что компания не собирается выходить из СП. Первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис в интервью FT в сентябре этого года говорил, что обе компании «делают все возможное, чтобы [совместное предприятие] успешно развивалось». При этом Хасис опровергал информацию о разделе активов.
7 октября в пресс-службе «Сбера» сообщили, что «O2O» получило дополнительное финансирование в 12,2 млрд руб. в форме акционерного капитала. С учетом нового раунда финансирования общий объем инвестиций «Сбера» и Mail.ru Group в СП в 2021 г. составляет примерно 43 млрд руб. Эту сумму партнеры также внесли в равных долях. В «Сбере» отметили, что сейчас «О2О» все еще находится в активной инвестиционной фазе, так что на безубыточность основных активов компания выйдет через 2–3 года.