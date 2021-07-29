Mail.ru Group получила убыток второй квартал подряд из-за СП со «Сбером»Без участия в СП компания является прибыльной
Чистый убыток Mail.ru Group (MRG) во II квартале 2021 г. составил 2,1 млрд руб. против чистой прибыли 1,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, указано в отчетности компании по МСФО.
При этом без учета участия MRG в совместных предприятиях и ассоциированных структурах компания является прибыльной. За отчетный период прибыль составила 2,3 млрд руб., что на 33% меньше аналогичного периода прошлого года.
Наибольший убыток MRG принесло участие в совместном предприятии со «Сбером» в сфере транспорта и доставки еды — «О2О Холдинг» (Delivery Club, «Самокат», «Ситимобил», Foodplex, «Кухня на районе» и др.). Убыток СП, приходящийся на долю MRG за отчетный период, составил 3,9 млрд руб., что вдвое больше аналогичного периода прошлого года. Еще одно СП MRG c Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group и «Мегафоном» — Aliexpress Russia — удвоило чистый убыток во II квартале 2021 г. до 967 млн руб. с 533 млн руб. годом ранее.
Это уже второй квартал подряд, когда MRG получает убыток из-за участия в СП в сфере фудтеха и электронной коммерции. В I квартале MRG увеличила убыток до 1,8 млрд руб. против убытка в 167 млн руб. в I квартале прошлого года.
«Ведомости» направили запросы представителям MRG и «Сбера». 2020 г. был первым полноценным годом работы СП MRG со «Сбером». Сделка по его созданию была закрыта в декабре 2019 г. У «Сбера» и MRG равные доли в СП — по 45%, еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников. По итогам прошлого года убыток СП составил 27,8 млрд руб., при этом выручка — 18,2 млрд руб., говорилось в отчете «Сбера» по МСФО за 2020 г.
Вместе с этим общий оборот товаров (GMV) в СП вырос на 75% во II квартале и достиг 45 млрд руб., говорится в отчете MRG. Как указывается в сообщении MRG, СП «по-прежнему находится в активной инвестиционной фазе с рентабельностью по EBITDA в соотношении с GMV в -20% во II квартале, хотя продолжает стремиться к улучшению операционной эффективности».
Наибольшую долю GMV в СП принес сервис заказа такси «Ситимобил». За II квартал оборот вырос вдвое — до 15,4 млрд руб. Основная причина роста — в 5,3 раза выросло число премиальных поездок и в 3,4 раза выросло число поездок для бизнеса в годовом выражении. Сервис доставки еды Delivery Club увеличил выручку на 42% в годовом выражении — до 3,6 млрд руб. Выручка «Самоката» во II квартале 2021 г. выросла в 3,9 раза год к году — до 8 млрд руб. Выручка «Кухни на районе» выросла в 1,5 раза в годовом выражении — до 848 млн руб.
В сегодняшнем отчете «Сбера» указано, что убыток «Сбера» от экосистемы вырос во II квартале 2021 г. в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,5 млрд руб. Убыток экосистемы за первое полугодие 2021 г. вырос к аналогичному периоду 2020 г. в 2,7 раза до 19,2 млрд руб.
Наибольшие потери принес сегмент электронной коммерции — на него приходится 12,2 млрд руб. убытка до вычета налогов, процентов по кредитам, амортизации и износа (EBITDA) в первом полугодии 2021 г. Второй по вкладу в убыток — сегмент FoodTech & Mobility (СП с MRG «О2О»). На него приходится 5,3 млрд руб. отрицательной EBITDA за полугодие. Третий по убыткам — сегмент развлечений: отрицательная EBITDA зафиксирована на уровне 2,7 млрд руб. Положительная EBITDA в первом полугодии отмечена в сегменте B2B — 4,1 млрд руб.
В ноябре 2020 г. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Сбер» обсуждает раздел активов в рамках созданного СП. У компаний могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия», которые могут привести к их «разводу». В частности, по данным издания, разногласия мог вызвать вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему — финансовой сети банка или соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит MRG. Источники издания говорили, что MRG настаивает на собственной основе выстраивания экосистемы, в свою очередь «Сбер» не согласен с данной позицией.
«Сбер», купивший 36% в совладельце Mail.ru Group «МФ Технологии» (дают право на 20,6% голосов), недоволен отсутствием реального влияния на дела группы из-за ее сложной управленческой структуры, утверждали источники издания. О наличии разногласий между партнерами говорили и источники «Ведомостей», близкие к обеим компаниям, однако официального обсуждения на тот момент не велось.
В марте представитель MRG сообщил «Ведомостям», что компания не собирается выходить из совместного предприятия со «Сбером», поскольку «довольна высокими темпами роста входящих в совместное предприятие активов».
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в апрельском интервью РБК заявил, что компании находят решения возникающих проблем. По его словам, у «Сбера» с MRG намного меньше конкурирующих направлений, чем с «Яндексом», при этом проблемы все же возникают, так как «соприкасаются две экосистемы».