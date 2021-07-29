Mail.ru Group получила убыток второй квартал подряд из-за СП со «Сбером»

В ноябре 2020 г. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Сбер» обсуждает раздел активов в рамках созданного СП. У компаний могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия», которые могут привести к их «разводу». В частности, по данным издания, разногласия мог вызвать вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему — финансовой сети банка или соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит MRG. Источники издания говорили, что MRG настаивает на собственной основе выстраивания экосистемы, в свою очередь «Сбер» не согласен с данной позицией.