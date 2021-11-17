Более 60% туроператоров могут обанкротиться из-за отмены туров

В письме говорится, что подавляющее большинство стран еще закрыто для россиян, поэтому туроператоры не смогли выполнить перед туристами в 2021 г. обязательства, взятые в 2020 г. Из-за этого более 60% туроператоров рискуют обанкротиться: из 385 агентств по международному выездному туризму 230 работают в рамках приграничных поездок и в большинстве своем считаются региональными и монопрофильными. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин пояснил изданию, что под угрозой находятся малые и средние туроператоры, которые до пандемии коронавируса продавали туры в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие страны, которые сейчас закрыты — таких компаний на рынке 60%. У этих туроператоров нет возможности исполнить обязательства, потому что Китай, например.ю откроется для иностранных туристов не раньше 2023 г.