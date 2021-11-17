Более 60% туроператоров могут обанкротиться из-за отмены туров
Представители туристического бизнеса направили повторное письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Ростуризма Зарины Догузовой с просьбой отсрочить выплату средств клиентам за не состоявшиеся из-за пандемии туры, сообщили «Известия» со ссылкой на документ. Согласно постановлению правительства, деньги должны быть выплачены до 31 декабря этого года. Более 60% компаний находятся в зоне риска банкротства.
В письме говорится, что подавляющее большинство стран еще закрыто для россиян, поэтому туроператоры не смогли выполнить перед туристами в 2021 г. обязательства, взятые в 2020 г. Из-за этого более 60% туроператоров рискуют обанкротиться: из 385 агентств по международному выездному туризму 230 работают в рамках приграничных поездок и в большинстве своем считаются региональными и монопрофильными. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин пояснил изданию, что под угрозой находятся малые и средние туроператоры, которые до пандемии коронавируса продавали туры в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие страны, которые сейчас закрыты — таких компаний на рынке 60%. У этих туроператоров нет возможности исполнить обязательства, потому что Китай, например.ю откроется для иностранных туристов не раньше 2023 г.
Туроператоры уточнили, что 17% россиян согласились перенести туры на российские направления, около 30% заменили одно заграничное направление на другое, однако более 50% оплаченных, но не реализованных туров находятся в подвешенном состоянии. У компаний нет денег, чтобы вернуть их клиентам, потому что они перевели их иностранным партнерам, а те пустили деньги в оборот. Барзыкин отметил, что аналогичное постановление по отсрочке обязательств для авиакомпаний действует до мая 2023 г., поэтому туроператоры не смогли вернуть деньги за билеты.
Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил изданию, что сумма долга туроператоров перед клиентами составляет 25 млрд руб., а совокупная сумма страховок и средств в фондах персональной ответственности — 7 млрд руб. Туристическое сообщество по состоянию на 16 ноября не получило ответа на свое обращение. В правительстве изданию сообщили, что получили письмо и рассмотрят его в установленном порядке.