В какие страны можно будет поехать с 1 декабря

В какие страны можно будет поехать с 1 декабряОперативный штаб решил ослабить ограничения в авиационном и железнодорожном сообщении
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 1 декабря возобновить авиасообщение с рядом стран на взаимной основе, сообщили 16 ноября в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб. Полеты разрешены в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину. Также с 1 декабря снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар, увеличится число рейсов в Италию, Азербайджан, Киргизию и Казахстан.
По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, в прежних, «доковидных» реалиях наибольший объем пассажирского трафика из этого перечня генерировали Италия (в части выездного туризма), Киргизия (перемещение трудовых мигрантов).
Куба и Мексика – также традиционные туристические направления. «Они не так востребованы, как Турция и Египет, так как стоимость турпакета на этих направлениях выше. Но полеты туда выполнялись достаточно активно», – отметил эксперт.
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков говорит, что одним из самых интересных для пассажиров направлений из вновь открытых является Катар, так как это большой хаб наряду с Дубаем и Абу-Даби, куда полеты также были возобновлены ранее. «Обычно туда пассажиры летают транзитом, так как через Катар удобные рейсы в Юго-Восточную Азию и Африку», – пояснил он. Определенный пассажиропоток он ожидает и в Монголию.
Но присутствие в списке Бангладеш, Коста-Рики и Бразилии Янкова удивило: с этими странами не было прямого сообщения. «Например, месяц назад открыли Новую Зеландию, но прямого сообщения с этой страной никогда не было. Здесь такая же ситуация», – отметил эксперт.
Прямое сообщение с Бразилией пытались открыть еще в 1990-е гг., добавил Янков, но последние 15 лет нет прямого авиасообщения с Южной Америкой. «Но, возможно, оно сейчас появятся благодаря такому решению», – пояснил он.
Пантелеев считает, что говорить о количестве пассажиров, которые смогут воспользоваться вновь открытыми направлениями, пока сложно: «Разрешение на полеты в те или иные страны – это необходимое, но не достаточное условие для начала полетов или увеличения частоты рейсов. Надо оценивать заявки авиакомпаний», – пояснил эксперт.
При этом он подчеркнул, что авиакомпании вполне смогут справиться с этой ситуацией. «Значительная часть флота в пандемийный период либо простаивала, либо была перенаправлена на внутрироссийские направления, где летала по низким тарифам. Сейчас отрасль вернется к прежним маршрутам», – говорит Пантелеев. По мере того, как будет сокращаться избыточная конкуренция на внутрироссийских маршрутах, будут корректироваться цены, тарифы постепенно будут расти. Так что именно изменение тарифов станет важным фактором, балансирующим спрос и предложение», – резюмировал эксперт.
За 2019 г. российские авиакомпании перевезли более 128,1 млн пассажиров, в том числе на международных линиях – более 55 млн человек, на внутренних – порядка 73 млн пассажиров. В 2020 г. авиакомпании обслужили только 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. Международные перевозки при этом упали на 76% до 13,1 млн человек, внутренние сократились на 23% до 56,2 млн пассажиров.
В феврале замминистра транспорта РФ Игорь Чалик говорил, что Минтранс прогнозирует 105 млн авиапассажиров по итогам 2021 г., но результат будет зависеть от ситуации с ограничениями международных направлений.
С 12 декабря Россия на взаимной основе возобновляет и пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. «Две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
29 октября президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, что железнодорожное сообщение между странами может возобновиться до конца этого года. «К сожалению, большой урон был нанесен туристической области. Но, тем не менее, возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», – сказал Путин.
Россия возобновила авиасообщение с Финляндией с 8 февраля 2021 г.
Между Россией и Финляндией по железной дороге в 2019 г. было перевезено почти 640 000 человек, что на 16% больше, чем годом ранее. В частности, поездами «Аллегро» Санкт-Петербург – Хельсинки воспользовалось 557 300 пассажиров (плюс 15,7% к 2018 г.), поездом «Лев Толстой» и дополнительными поездами в сообщении Москва – Хельсинки – 81 600 пассажиров (плюс 18,6% к 2018 г.).
Но воспользоваться поездами в Хельсинки смогут немногие россияне. Финляндия пока не снимает ограничения на выдачу туристических виз гражданам РФ, сообщили «РИА Новости» в финском посольстве.
По словам Кирилла Янкова, с момента открытия авиасообщения с Финляндией железная дорога была поставлена в неравноправное конкурентное положение.
«На плече Санкт-Петербург – Хельсинки конкурируют поезд, самолет и автобус. Автобусов пока нет, хотя есть сообщения о полулегальных автобусах. Самолеты летают, а поездов нет. Это несправедливо», – подчеркнул он.
По его мнению, решение о восстановлении железнодорожного сообщения надо было принимать одновременно с открытием воздушного. Также он говорит, что было бы правильно вернуть и менее популярный ночной поезд Москва — Хельсинки.
«Поезд со многих точек зрения привлекательнее самолета на таких коротких плечах, в частности он более экологичный, так как дорога между РФ и Финляндией электрифицирована», – пояснил эксперт.
«Ведомости» направили запросы в РЖД, VR Group (финский железнодорожный оператор), «Аэрофлот», «Победу», S7, Utair, «Уральские авиалинии» и Росавиацию.