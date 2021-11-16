В какие страны можно будет поехать с 1 декабря

При этом он подчеркнул, что авиакомпании вполне смогут справиться с этой ситуацией. «Значительная часть флота в пандемийный период либо простаивала, либо была перенаправлена на внутрироссийские направления, где летала по низким тарифам. Сейчас отрасль вернется к прежним маршрутам», – говорит Пантелеев. По мере того, как будет сокращаться избыточная конкуренция на внутрироссийских маршрутах, будут корректироваться цены, тарифы постепенно будут расти. Так что именно изменение тарифов станет важным фактором, балансирующим спрос и предложение», – резюмировал эксперт.