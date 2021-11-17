Правительство может скорректировать демпфер на топливо с 1 января
Правительство РФ рассматривает возможность корректировки демпфера на топливо с 1 января 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго России.
«В настоящее время анализируется целесообразность и просчитываются возможные варианты корректировок демпфера как по автомобильному бензину, так и по дизельному топливу с 1 января 2022 г. с учетом и запланированных изменений акцизов, и индексации базовой цены отсечения в формуле демпфера», — сообщили в ведомстве.
Демпфирующий механизм в нефтяной отрасли был введен в России в 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива. Если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке, то государство компенсирует НПЗ часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в России. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет.
Весной 2021 г. этот механизм был скорректирован: базовая цена для внутреннего рынка, прописанная в демпфере, снизилась с 56 300 до 53 600 руб. за тонну. Кроме того, с 2022 г. ежегодная индексация цены, заложенная в механизм демпфера по дизельному топливу, снизится с 5 до 3%. Между тем оптовая цена на бензин и дизель, заложенная правительством в формулу демпфера, росла на 27-30% быстрее розничной в этом году, из-за чего рентабельность АЗС упала. В Российском топливном союзе ранее предупреждали правительство, что если этот механизм не скорректировать, то уже в следующем году многие АЗС могут обанкротиться.
Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила не увеличивать индикативную цену в формуле демпфера на 5% в 2022 г. и сократить ее максимально возможное превышение на торгах для выплаты демпфера с 20 до 10%.