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Экономика

ФАС предложила увеличить продажу зимнего дизеля для стабилизации цен

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала несколько предложений для стабилизации цен на зимнее дизельное топливо, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС. Служба в том числе предложила увеличить норматив продажи топлива на 2,5 п.п. 

«ФАС разработала основные предложения по стабилизации цен на зимний дизель. Они касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива, корректировки демпфера», — говорится в сообщении.

Ведомство предложило повысить норматив продажи зимнего дизеля с 7,5 до 10%. По мнению ФАС, это даст запас прочности в период повышенного спроса зимой. Также ведомство предложило существенно скорректировать демпферный механизм, чтобы избежать риска волатильности цен на бензин и дизель в следующем году. 

16 ноября цена зимнего дизельного топлива обновила исторический рекорд и достигла 61 528 руб. за т. На прошлой неделе цена зимнего дизеля обновляла максимум пять дней подряд и впервые достигла 61 000 руб. ФАС призвала авиакомпании активнее использовать биржевые механизмы для покупки авиакеросина — по словам ведомства, это поможет сделать ценообразование прозрачнее и сдержать рост цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных