ФАС предложила увеличить продажу зимнего дизеля для стабилизации цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала несколько предложений для стабилизации цен на зимнее дизельное топливо, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС. Служба в том числе предложила увеличить норматив продажи топлива на 2,5 п.п.
«ФАС разработала основные предложения по стабилизации цен на зимний дизель. Они касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива, корректировки демпфера», — говорится в сообщении.
Ведомство предложило повысить норматив продажи зимнего дизеля с 7,5 до 10%. По мнению ФАС, это даст запас прочности в период повышенного спроса зимой. Также ведомство предложило существенно скорректировать демпферный механизм, чтобы избежать риска волатильности цен на бензин и дизель в следующем году.
16 ноября цена зимнего дизельного топлива обновила исторический рекорд и достигла 61 528 руб. за т. На прошлой неделе цена зимнего дизеля обновляла максимум пять дней подряд и впервые достигла 61 000 руб. ФАС призвала авиакомпании активнее использовать биржевые механизмы для покупки авиакеросина — по словам ведомства, это поможет сделать ценообразование прозрачнее и сдержать рост цен.