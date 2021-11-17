ФАС предложила увеличить продажу зимнего дизеля для стабилизации цен

Ведомство предложило повысить норматив продажи зимнего дизеля с 7,5 до 10%. По мнению ФАС, это даст запас прочности в период повышенного спроса зимой. Также ведомство предложило существенно скорректировать демпферный механизм, чтобы избежать риска волатильности цен на бензин и дизель в следующем году.