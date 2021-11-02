ФАС предложила авиаперевозчикам активнее закупать топливо на бирже
ФАС России предложила авиакомпаниям активнее использовать биржевые механизмы для покупки авиакеросина, сообщает ТАСС. Это приведет к насыщению внутреннего рынка и понижению начальных максимальных цен.
«Антимонопольная служба рекомендует авиакомпаниям активнее закупать авиатопливо на биржевых торгах, потому что это обеспечит прямую цепочку "производитель — потребитель". Если авиакомпании начнут выходить на биржевые торги и использовать биржевые индикаторы при формировании начальных максимальных цен, ценообразование станет прозрачнее, а это один из способов сдерживания цен», — отметили в ФАС.
1 ноября цена авиакеросина по территориальному европейскому индексу на бирже по итогам торгов выросла за день на 2,3% и составила 58 270 руб. за тонну. Этот показатель стал новым рекордом.
С 1 августа 2019 г. в России действует демпферный механизм на авиакеросин. Он начинает работать, когда экспортная цена топлива превышает условный уровень внутренних цен на керосин в России (для 2021 г. показатель установлен на уровне 53 250 руб. за тонну). По аналогии с демпфером на бензин и дизтопливо он выплачивается за каждую тонну потребленного топлива. Но демпферную надбавку к обратному акцизу могут получить не переработчики нефти (как в случае с автомобильным топливом), а авиакомпании для компенсации убытков.
Механизм ввели по поручению президента России Владимира Путина. Он призван сдержать рост цен на авиабилеты, говорил президент. Компенсировать расходы авиакомпаний будут из нефтегазовых доходов бюджета. С 2019 г. экспортные цены на керосин ни разу не превышали установленные правительством условные уровни внутренних цен на это топливо.