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ФАС предложила авиаперевозчикам активнее закупать топливо на бирже

Ведомости

ФАС России предложила авиакомпаниям активнее использовать биржевые механизмы для покупки авиакеросина, сообщает ТАСС. Это приведет к насыщению внутреннего рынка и понижению начальных максимальных цен.

«Антимонопольная служба рекомендует авиакомпаниям активнее закупать авиатопливо на биржевых торгах, потому что это обеспечит прямую цепочку "производитель — потребитель". Если авиакомпании начнут выходить на биржевые торги и использовать биржевые индикаторы при формировании начальных максимальных цен, ценообразование станет прозрачнее, а это один из способов сдерживания цен», — отметили в ФАС.

1 ноября цена авиакеросина по территориальному европейскому индексу на бирже по итогам торгов выросла за день на 2,3% и составила 58 270 руб. за тонну. Этот показатель стал новым рекордом.

С 1 августа 2019 г. в России действует демпферный механизм на авиакеросин. Он начинает работать, когда экспортная цена топлива превышает условный уровень внутренних цен на керосин в России (для 2021 г. показатель установлен на уровне 53 250 руб. за тонну). По аналогии с демпфером на бензин и дизтопливо он выплачивается за каждую тонну потребленного топлива. Но демпферную надбавку к обратному акцизу могут получить не переработчики нефти (как в случае с автомобильным топливом), а авиакомпании для компенсации убытков.

Механизм ввели по поручению президента России Владимира Путина. Он призван сдержать рост цен на авиабилеты, говорил президент. Компенсировать расходы авиакомпаний будут из нефтегазовых доходов бюджета. С 2019 г. экспортные цены на керосин ни разу не превышали установленные правительством условные уровни внутренних цен на это топливо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных