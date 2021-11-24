Маск продал больше половины акций Tesla от обещанного в опросе в Twitter
Основатель Tesla Илон Маск продал 23 ноября 934 091 акцию компании стоимостью $1,05 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на нормативные документы. 12 ноября бизнесмен продал акции ещё на $687 млн. Всего с момента голосования в Twitter о том, следует ли ему продать 10% своей доли в Tesla, Маск продал 9,2 млн акций и получил за них около $9,9 млрд.
7 ноября Маск запустил в Twitter опрос, в котором спросил у подписчиков, стоит ли ему продавать 10% акций своей компании, чтобы погасить налоги. Большая часть людей проголосовали за продажу. По информации издания, схема продажи акций была разработана еще до опроса. Комиссия по ценным бумагам допустила разбирательство в отношении бизнесмена в связи с этим опросом, сообщала The Wall Street Journal.
Позднее CNBC сообщил, что в ближайшие несколько месяцев Маску нужно будет выплатить $15 млрд налогов за опционы на акции компании. Речь идет о налогах на прибыль, которую Маск получил от опционов Tesla, переданных ему в 2012 г. Тогда он получил 22,8 млн акций по цене исполнения $6,24 за акцию.
Bloomberg сообщил, что за два дня после опроса Маск потерял $50 млрд. По оценке агентства, такое падение стало рекордным в истории индекса миллиардеров Bloomberg. Для сравнения, основатель Amazon Джефф Безос после развода с женой за день потерял $36 млрд.