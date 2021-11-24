Маск продал больше половины акций Tesla от обещанного в опросе в Twitter

Основатель Tesla Илон Маск продал 23 ноября 934 091 акцию компании стоимостью $1,05 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на нормативные документы. 12 ноября бизнесмен продал акции ещё на $687 млн. Всего с момента голосования в Twitter о том, следует ли ему продать 10% своей доли в Tesla, Маск продал 9,2 млн акций и получил за них около $9,9 млрд.