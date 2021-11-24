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Бизнес

Маск продал больше половины акций Tesla от обещанного в опросе в Twitter

Ведомости

Основатель Tesla Илон Маск продал 23 ноября 934 091 акцию компании стоимостью $1,05 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на нормативные документы. 12 ноября бизнесмен продал акции ещё на $687 млн. Всего с момента голосования в Twitter о том, следует ли ему продать 10% своей доли в Tesla, Маск продал 9,2 млн акций и получил за них около $9,9 млрд. 

7 ноября Маск запустил в Twitter опрос, в котором спросил у подписчиков, стоит ли ему продавать 10% акций своей компании, чтобы погасить налоги. Большая часть людей проголосовали за продажу. По информации издания, схема продажи акций была разработана еще до опроса. Комиссия по ценным бумагам допустила разбирательство в отношении бизнесмена в связи с этим опросом, сообщала The Wall Street Journal. 

Позднее CNBC сообщил, что в ближайшие несколько месяцев Маску нужно будет выплатить $15 млрд налогов за опционы на акции компании. Речь идет о налогах на прибыль, которую Маск получил от опционов Tesla, переданных ему в 2012 г. Тогда он получил 22,8 млн акций по цене исполнения $6,24 за акцию.

Bloomberg сообщил, что за два дня после опроса Маск потерял $50 млрд. По оценке агентства, такое падение стало рекордным в истории индекса миллиардеров Bloomberg. Для сравнения, основатель Amazon Джефф Безос после развода с женой за день потерял $36 млрд. 

Ранее по теме: Маск продал акции Tesla стоимостью почти $5 млрд после опроса в Twitter

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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