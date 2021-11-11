Маск продал акции Tesla стоимостью почти $5 млрд после опроса в Twitter
Основатель Tesla Илон Маск продал акции компании стоимостью почти $5 млрд, сообщил CNBC со ссылкой на раскрытие компании, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). На выходных бизнесмен провел опрос среди своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему продавать 10% от своего пакета в компании. Пользователи проголосовали за. У Маска осталось еще 166 млн акций.
Фонд Маска во вторник и среду продал более 3,5 млн акций на сумму более $3,88 млрд. Транзакции не были помечены как 10b5, значит, это была незапланированная продажа. Также в среду был продан пакет Tesla из 930 тыс. акций стоимостью $1,1 млрд. Это была запланированная продажа для выплаты налогов за реализацию опционов на акции.
7 ноября Маск запустил в Twitter опрос, в котором спросил у подписчиков, стоит ли ему продавать 10% акций своей компании, чтобы погасить налоги. Большая часть людей проголосовала за продажу. «Обратите внимание, я не получаю зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продать акции», — написал Маск в Twitter. Комиссия по ценным бумагам допустила разбирательство в отношении бизнесмена в связи с этим опросом, писал The Wall Street Journal.
Позднее CNBC сообщил, что в ближайшие несколько месяцев Маску нужно будет выплатить $15 млрд налогов за опционы на акции компании. Речь идет о налогах на прибыль, которую Маск получил от опционов Tesla, переданных ему в 2012 г. Тогда он получил 22,8 млн акций по цене исполнения $6,24 за акцию. По состоянию закрытия на 9 ноября акции Tesla теряют 11,99% и торгуются по $1023.50 за штуку.
Вчера Bloomberg сообщил, что за два дня после опроса Маск потерял $50 млрд. По оценке агентства, такое падение стало рекордным в истории индекса миллиардеров Bloomberg. Для сравнения, основатель Amazon Джефф Безос после развода с женой за день потерял $36 млрд.