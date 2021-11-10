Газета
Бизнес

Маск потерял $50 млрд после опроса в Twitter о продаже акций Tesla

Ведомости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял $50 млрд за два дня после опроса в Twitter, стоит ли ему продать 10% акций Tesla, сообщил Bloomberg. По оценке агентства, такое падение стало рекордным в истории индекса миллиардеров Bloomberg. Для сравнения, основатель Amazon Джефф Безос после развода с женой за день потерял $36 млрд. 

Акции компании начали дешеветь после публикации опроса в аккаунте Маска в Twitter. Затем появились новости, что его брат Кимбэл продал акции прямо перед голосованием. Согласно данным на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), он продал 88,5 тыс. ценных бумаг, по цене $1229,91 за акцию. В итоге бизнесмен получил $109 млн. Также Insider опубликовал материал, в котором инвестор Майкл Бэрри сообщил, что Маск, возможно, хочет продать акции, чтобы покрыть личные долги. 

По данным Bloomberg, потеря $50 млрд сократила отрыв Маска от Безоса — первого и второго места в индексе миллиардеров — до $83 млрд. Маск впервые сдвинул Безоса с первого места в январе, и отрыв тогда составлял $143 млрд — больше капитала четвертого номера в рейтинге, основателя Microsoft Билла Гейтса. 

7 ноября Маск запустил в Twitter опрос, в котором спросил у подписчиков, стоит ли ему продавать 10% акций своей компании, чтобы погасить налоги. Большая часть людей проголосовала за продажу. Исходя из капитализации компании на момент закрытия торгов 5 ноября, 10% акций оценивается в $121,1 млрд.  «Обратите внимание, я не получаю зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продать акции», — написал Маск в Twitter. Комиссия по ценным бумагам допустила разбирательство в отношении бизнесмена в связи с этим опросом, писал The Wall Street Journal. 

Позднее CNBC сообщил, что в ближайшие несколько месяцев Маску нужно будет выплатить $15 млрд налогов за опционы на акции компании. Речь идет о налогах на прибыль, которую Маск получил от опционов Tesla, переданных ему в 2012 г. Тогда он получил 22,8 млн акций по цене исполнения $6,24 за акцию. По состоянию закрытия на 9 ноября акции Tesla теряют 11,99% и торгуются по $1023.50 за штуку.

Ранее по теме: CNBC узнала о налоговом счете Илона Маска на $15 млрд

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных