Маск потерял $50 млрд после опроса в Twitter о продаже акций Tesla

7 ноября Маск запустил в Twitter опрос, в котором спросил у подписчиков, стоит ли ему продавать 10% акций своей компании, чтобы погасить налоги. Большая часть людей проголосовала за продажу. Исходя из капитализации компании на момент закрытия торгов 5 ноября, 10% акций оценивается в $121,1 млрд. «Обратите внимание, я не получаю зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продать акции», — написал Маск в Twitter. Комиссия по ценным бумагам допустила разбирательство в отношении бизнесмена в связи с этим опросом, писал The Wall Street Journal.