Маск потерял $50 млрд после опроса в Twitter о продаже акций Tesla
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял $50 млрд за два дня после опроса в Twitter, стоит ли ему продать 10% акций Tesla, сообщил Bloomberg. По оценке агентства, такое падение стало рекордным в истории индекса миллиардеров Bloomberg. Для сравнения, основатель Amazon Джефф Безос после развода с женой за день потерял $36 млрд.
Акции компании начали дешеветь после публикации опроса в аккаунте Маска в Twitter. Затем появились новости, что его брат Кимбэл продал акции прямо перед голосованием. Согласно данным на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), он продал 88,5 тыс. ценных бумаг, по цене $1229,91 за акцию. В итоге бизнесмен получил $109 млн. Также Insider опубликовал материал, в котором инвестор Майкл Бэрри сообщил, что Маск, возможно, хочет продать акции, чтобы покрыть личные долги.
По данным Bloomberg, потеря $50 млрд сократила отрыв Маска от Безоса — первого и второго места в индексе миллиардеров — до $83 млрд. Маск впервые сдвинул Безоса с первого места в январе, и отрыв тогда составлял $143 млрд — больше капитала четвертого номера в рейтинге, основателя Microsoft Билла Гейтса.
7 ноября Маск запустил в Twitter опрос, в котором спросил у подписчиков, стоит ли ему продавать 10% акций своей компании, чтобы погасить налоги. Большая часть людей проголосовала за продажу. Исходя из капитализации компании на момент закрытия торгов 5 ноября, 10% акций оценивается в $121,1 млрд. «Обратите внимание, я не получаю зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продать акции», — написал Маск в Twitter. Комиссия по ценным бумагам допустила разбирательство в отношении бизнесмена в связи с этим опросом, писал The Wall Street Journal.
Позднее CNBC сообщил, что в ближайшие несколько месяцев Маску нужно будет выплатить $15 млрд налогов за опционы на акции компании. Речь идет о налогах на прибыль, которую Маск получил от опционов Tesla, переданных ему в 2012 г. Тогда он получил 22,8 млн акций по цене исполнения $6,24 за акцию. По состоянию закрытия на 9 ноября акции Tesla теряют 11,99% и торгуются по $1023.50 за штуку.