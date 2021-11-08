CNBC узнала о налоговом счете Илона Маска на $15 млрд
В ближайшие несколько месяцев основателю Tesla Илону Маску предстоит выплатить $15 млрд налогов за опционы на акции компании. Об этом сообщает CNBC.
Речь идет о налогах на прибыль, которую Маск получил от опционов Tesla, переданных ему в 2012 г. Тогда он получил 22,8 млн акций по цене исполнения $6,24 за акцию. В предыдущую торговую сессию акции Tesla закрылись по цене $1222,09 за штуку, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. То есть его доход от акций составил чуть менее $28 млрд.
Срок действия опционов истекает в августе следующего года. Однако для того чтобы их реализовать, Маску придется заплатить налог с прибыли. Поскольку опционы облагаются налогом как вознаграждение или компенсация работникам, они будут облагаться по ставке 37% плюс 3,8% налог на инвестиции. Ему также придется заплатить максимальную ставку налога в размере 13,3% в бюджет Калифорнии, поскольку на момент получения опционов Маск являлся налоговым резидентом штата, поясняет CNBC. В совокупности ставка налога штата и федерального налога составит 54,1%. Таким образом, общий налоговый счет по его опционам по текущей цене составит $15 млрд.
7 ноября Маск запустил в Twitter опрос, в котором спросил у подписчиков, стоит ли ему продавать 10% акций своей компании, чтобы погасить налоги. Сейчас около 58% проголосовали за продажу. В опросе приняли участие более 3,5 млн человек. Исходя из капитализации компании на момент закрытия торгов 5 ноября, 10% акций оценивается в $121,1 млрд. «Обратите внимание, я не получаю зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продать акции», — написал Маск в Twitter.
На фоне запуска опроса и новости о предстоящих налоговых выплатах акции Tesla на премаркете на бирже NASDAQ дешевеют на 6,6%, свидетельствуют данные торгов. На 12:46 по мск стоимость снижалась до $1147,7 за акцию.