Илон Маск запустил опрос в Twitter о продаже 10% акций Tesla
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск запустил в Twitter опрос, в котором спросил у подписчиков, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. Маск заявил, что не получает зарплату или бонусы, поэтому продажа акций — единственный способ, чтобы платить налоги.
«В последнее время много говорится о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?» — написал Маск.
В голосовании приняли участие более трех миллионов пользователей. Голосование завершится через пять часов. Предприниматель добавил, что будет придерживаться итогов опроса при любом его исходе.
57% участников опроса поддержали идею продажи Маском 10% акций Tesla, остальные 43% высказались против.
По данным Reuters, по состоянию на конец июня Маску принадлежали около 170,5 миллионов акций Tesla. Общая стоимость 10% его акций оценивается в $21 млрд.
Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием более $300 млрд, сообщали Forbes и Bloomberg.
Маск опередил основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге Forbes Real-Time еще в начале января на фоне сильного подорожания акций Tesla. Как отмечали аналитики, бумаги компании росли в цене на фоне растущей уверенности в том, что переход промышленности в сторону электромобилей ускоряется.