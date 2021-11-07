Илон Маск запустил опрос в Twitter о продаже 10% акций Tesla

Маск опередил основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге Forbes Real-Time еще в начале января на фоне сильного подорожания акций Tesla. Как отмечали аналитики, бумаги компании росли в цене на фоне растущей уверенности в том, что переход промышленности в сторону электромобилей ускоряется.