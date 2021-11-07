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Илон Маск запустил опрос в Twitter о продаже 10% акций Tesla

Ведомости

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск запустил в Twitter опрос, в котором спросил у подписчиков, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. Маск заявил, что не получает зарплату или бонусы, поэтому продажа акций — единственный способ, чтобы платить налоги.

«В последнее время много говорится о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?» — написал Маск.

В голосовании приняли участие более трех миллионов пользователей. Голосование завершится через пять часов. Предприниматель добавил, что будет придерживаться итогов опроса при любом его исходе.

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57% участников опроса поддержали идею продажи Маском 10% акций Tesla, остальные 43% высказались против.

По данным Reuters, по состоянию на конец июня Маску принадлежали около 170,5 миллионов акций Tesla. Общая стоимость 10% его акций оценивается в $21 млрд.

Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием более $300 млрд, сообщали Forbes и Bloomberg.

Маск опередил основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге Forbes Real-Time еще в начале января на фоне сильного подорожания акций Tesla. Как отмечали аналитики, бумаги компании росли в цене на фоне растущей уверенности в том, что переход промышленности в сторону электромобилей ускоряется. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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